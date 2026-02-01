DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -2,5%Nas22.702 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,68 -2,8%Gold4.945 -2,8%
Ölpreise weiten Verluste deutlich aus - Nervöse Anleger reduzieren Risiko

12.02.26 19:42 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag im Verlauf ihre Verluste deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 67,32 US-Dollar. Das waren 2,08 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 1,94 Dollar auf 62,69 Dollar.

Marktteilnehmer verwiesen auf eine am Nachmittag einsetzende Flucht aus Risikoanlagen, unter der auch Aktien, Bitcoin und Edelmetalle litten. Beim Öl komme hinzu, dass Anleger trotz zurückhaltender Aussagen von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Iran weiterhin beunruhigt seien. Trump hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit Teheran militärischen Schritten zum jetzigen Zeitpunkt vorzieht. Eine Auseinandersetzung könnte die weltweite Ölversorgung beeinträchtigen./he/ajx