Ölpreise wenig verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,43 US-Dollar. Das waren 2 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 11 Cent auf 68,84 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise noch deutlich gestiegen. Auslöser waren Medienberichte über eine militärische Übung des Iran in der Meerenge von Hormus gewesen. Diese ist ein wichtiger Durchgangspunkt für den Öltransport aus dem Persischen Golf. Etwa 30 Prozent der weltweiten Öltransporte über See gehen durch das Nadelöhr.

Schon seit längerem wird befürchtet, dass der Iran im Falle einer Eskalation des Streits mit den USA die Seepassage schließen könnte. Hintergrund des Disputs ist die Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran durch die USA.

Kurz vor dem Wochenende sprachen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel. Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten der Ausrüsterfirma Baker Hughes zur Entwicklung der aktiven Bohrlöcher für Bewegung bei den Ölpreisen führen./jsl/he