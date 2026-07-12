DAX25.067 -0,2%Est506.270 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -1,6%Nas26.282 +0,3%Bitcoin55.023 -1,6%Euro1,1407 ±0,0%Öl79,02 +4,0%Gold4.063 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump dementiert Hormus-Schließung -- Apple verklagt OpenAI -- Fresenius, VW, AMD, SpaceX, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ölpreisanstieg und Iran-Krieg: DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen Ölpreisanstieg und Iran-Krieg: DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen
Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise ziehen deutlich an - weitere US-Angriffswelle am Golf

13.07.26 07:33 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September legte im frühen Handel zuletzt um 4,46 Prozent auf 79,40 Dollar zu. Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht zu Mittwoch wieder aufflammten.

Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende Zielobjekte mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen deutscher Zeit auf der Online-Plattform X mit. Die Straße von Hormus habe essenzielle Bedeutung für den weltweiten Handel und werde nicht vom Iran kontrolliert, betonte Centcom. Die US-Streitkräfte stünden bereit, um die Freiheit des zivilen Schiffsverkehrs zu verteidigen - auch gegen "die ungerechtfertigte Aggression des Irans, seine Schikane, Drohungen und willkürlichen Verlautbarungen".

Der Iran hatte am Sonntag erklärt, die Meerenge werde "bis auf Weiteres" geschlossen, während die Streitkräfte der Islamischen Republik Drohnen- und Raketenangriffe auf Verbündete der USA im Nahen Osten flogen, darunter Jordanien und Katar. Zudem meldete Kuwait, dass eine Offshore-Bohrplattform getroffen und beschädigt worden sei.

Die jüngsten Entwicklungen seien zwar eskalierend, blieben aber "deutlich unterhalb eines offenen Kriegszustands", sagte Saul Kavonic, Senior-Energieanalyst bei MST Marquee, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften so lange weiter leicht steigen, wie die Angriffe andauern und die Passage durch die Straße von Hormus dadurch beeinträchtigt wird.

In den ersten Wochen und Monaten des Konflikts war der Ölpreis deutlich gestiegen. Ein Barrel der Referenzsorte Brent hatte zeitweise etwas mehr als 126 Dollar gekostet./stk/mis