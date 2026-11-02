Aktien von Shell & Co. im Fokus: Goldman Sachs hebt Ölpreisprognosen deutlich an

Ölpreisprognose

02.11.26 10:47 Uhr

Die Golfstaaten exportieren wieder etwa so viel Öl wie im Schnitt 2025, und trotzdem rechnet Goldman Sachs plötzlich mit deutlich teurerem Brent.

• Ein weltweiter Angebotsausfall von 1 Million Barrel pro Tag wird für 2027 eingerechnet, wobei extreme Szenarien einen Brent-Preis von bis zu 140 US-Dollar bei anhaltenden Konflikten und Schädigungen der Infrastruktur vorsehen.

• Goldman Sachs hebt seine Ölpreisprognosen für 2026 und 2027 deutlich an, erwartet einen Brent-Preis von 105 US-Dollar im Dezember 2026 und einen Durchschnitt von 88 US-Dollar für 2027, hauptsächlich aufgrund geopolitischer Risiken und potenzieller Angebotsausfälle.

Goldman Sachs erwartet Brent im Dezember 2026 bei 105 statt 90 US-Dollar

Für 2027 kalkuliert Goldman einen globalen Angebotsausfall von einer Million Barrel täglich ein

Für Ölkonzerne und Airlines verschieben sich damit die Preisannahmen

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Goldman Sachs hat am Montag seine Ölpreisprognosen deutlich angehoben und erwartet für Dezember nun einen Preis von 105 US-Dollar je Barrel Brent statt bisher 90 US-Dollar. Damit steigen auch die Preisannahmen, an denen Anleger die Ertragskraft von Ölkonzernen wie Shell messen. Für die US-Sorte WTI hebt die Bank das Dezemberziel von 81 auf 94 US-Dollar. Auch der Ausblick für 2027 klettert: Im Jahresschnitt sieht Goldman Brent nun bei 88 US-Dollar statt 80 US-Dollar und WTI bei 78 US-Dollar statt 73 US-Dollar.

Goldman preist Lieferausfälle fest ein

Die Begründung liefert eine Studie unter Federführung von Rohstoffstratege Daan Struyven. Die Konflikte im Nahen Osten und zwischen Russland und der Ukraine erzeugten zusammen mit der zunehmenden geopolitischen Zersplitterung ein hohes Risiko für Lieferunterbrechungen, schreiben die Analysten. Weil sich Zeitpunkt und Ort solcher Ausfälle kaum vorhersagen ließen, enthalte das Basisszenario für 2027 nun pauschal einen weltweiten Angebotsausfall von 1 Million Barrel pro Tag. Der Markt preise eine höhere Risikoprämie ein, da viele Marktteilnehmer einen dauerhaften diplomatischen Durchbruch für schwer erreichbar hielten.

Im Extremfall rückt Brent Richtung 140 US-Dollar

Wie Reuters berichtet, skizziert Goldman zudem ein deutlich schärferes Szenario: Bleibt die durchschnittliche Fördermenge am Persischen Golf 2027 um 3,5 Millionen Barrel pro Tag unter dem Jahresdurchschnitt 2025, könnte Brent bis auf 140 US-Dollar steigen und im Jahresmittel bei rund 130 US-Dollar liegen. Als Auslöser nennt die Bank verschärfte Angriffe auf die Schifffahrt, Schäden an der Ölinfrastruktur und eine hartnäckigere Risikoprämie.

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Die Golfexporte laufen bereits wieder

Bemerkenswert ist, worauf die Anhebung nicht beruht. Ende September 2026 schätzte Goldman die Ölexporte aus dem Persischen Golf einschließlich nicht gemeldeter Lieferungen auf rund 23,3 Millionen Barrel täglich. Damit lagen sie wieder ungefähr auf dem Niveau des Durchschnitts von 2025. Die neue Prognose speist sich also weniger aus einem aktuellen Mangel als aus der Annahme, dass die nächste Störung kommt. Ein wachsender Teil der Preisprognose entfällt damit faktisch auf eine geopolitische Risikoprämie, die bei einer nachhaltigen diplomatischen Entspannung wieder sinken könnte. Allein steht Goldman mit dem höheren Ziel allerdings nicht: Morgan Stanley hatte seine Prognose für Brent im vierten Quartal bereits Mitte Oktober 2026 von 100 auf 105 US-Dollar angehoben.

Was das für Ölaktien und Airlines bedeutet

Für integrierte Ölkonzerne wie Shell, TotalEnergies oder BP können höhere Ölpreise insbesondere das Fördergeschäft stärken und damit die Erwartungen an Cashflows und Ausschüttungen stützen. Allerdings hängt diese Stütze nun spürbar an geopolitischen Annahmen statt an einer knappen Versorgungslage. Auf der Kostenseite stehen Fluggesellschaften wie die Lufthansa, für die Kerosin zu den größten Ausgabenposten zählt. Ein dauerhaft höheres Ölpreisniveau kann deshalb die Margen belasten. Allerdings wirken sich steigende Rohölpreise nicht zwangsläufig unmittelbar und im gleichen Umfang auf die Treibstoffkosten aus. Entscheidend sind auch die Entwicklung der Kerosinpreise, Wechselkurseffekte und die jeweilige Treibstoffabsicherung der Airlines.

Entscheidend wird deshalb sein, ob sich die geopolitischen Risiken tatsächlich in sinkenden Exportmengen und einer Verknappung des weltweiten Ölangebots niederschlagen. Bleiben die Lieferströme dagegen stabil und entspannt sich die diplomatische Lage nachhaltig, könnte die eingepreiste Risikoprämie wieder zurückgehen.

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Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.