Offenbar Putschversuch in Gabun - Soldaten besetzen Radiosender

Libreville (Reuters) - In dem Opec-Staat Gabun haben Soldaten am Montag offenbar als Teil eines Putschversuchs einen Radiosender unter ihre Kontrolle gebracht.

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Eine Neujahrsansprache von Präsident Ali Bongo habe Zweifel über dessen Fähigkeit zur Ausübung seiner Amtsgeschäfte verstärkt, erklärte ein Mann in Militärkleidung auf einem Video, das in sozialen Medien verbreitet wurde. Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge versammelten sich etwa 300 Menschen vor dem Sender in der Hauptstadt Libreville, um die Putschisten zu unterstützen. Sicherheitskräfte hätten Tränengas eingesetzt, um sie zu vertreiben. In der Stadt seien sporadisch Schüsse zu hören, auf den Straßen sei verstärkt Polizei und Militär unterwegs.

Der 59-jährige Bongo hatte einen Schlaganfall erlitten und wird seit November in Marokko behandelt. In seiner Neujahrsansprache hatte er gesundheitliche Probleme eingeräumt, dabei aber allerdings erklärt, dass er sich erhole. Seine Familie regiert das zentralafrikanische Land seit fast 50 Jahren. Bongos Wiederwahl 2016 war von Vorwürfen des Betrugs und gewaltsamen Protesten begleitet. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag die Stationierung von etwa 80 US-Militärs in Gabun bekanntgegeben. Begründet wurde der Schritt mit Spannungen nach der Wahl im Nachbarland Kongo.