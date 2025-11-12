>>>
Opec rechnet weiter mit einem Anstieg der Ölnachfrage

12.11.25 15:42 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) rechnet dank einer stärkeren Weltwirtschaft weiter mit mehr Wachstum bei der globalen Nachfrage nach Rohöl. Für das kommende Jahr erwarten deren Experten ein Plus von 1,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag, wie aus dem am Mittwoch in Wien veröffentlichten Monatsbericht des Ölkartells hervorgeht. In diesem Jahr rechnet das Ölkartell nur mit einem Zuwachs um 1,3 Millionen Barrel täglich. Damit hat die Opec ihre Prognosen aus dem Vormonat bestätigt.

Der Ölverbund Opec+ aus Ländern des Kartells und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hat in den vergangenen Monaten die Förderung mehrfach erhöht. Zuletzt hatte Opec+ zu Beginn des Monats beschlossen, die Produktion ab Dezember um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. In den ersten drei Monaten des kommenden Jahres soll dann allerdings eine Pause bei den Produktionserhöhungen eingelegt werden.

Die höhere Fördermenge trifft auf einen Markt, der nach Einschätzung von Experten bereits auf einen Überschuss zusteuert. Die Internationale Energieagentur hatte ein Überangebot auf dem Ölmarkt in Aussicht gestellt.

Zuletzt haben sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Handelsspanne bewegt. So lag der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee seit Ende Oktober zwischen 63 Dollar bis knapp über 65 Dollar je Barrel./jkr/jsl/he

