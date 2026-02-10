DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.059 +0,7%
Politische Spannungen

Ölpreise im Aufwind: Iran-Konflikt treibt Brent wieder Richtung Wochenhoch

11.02.26 08:13 Uhr
Ölpreis Brent aktuell: Iran-Krise sorgt für bullishe Tendenz am Rohstoffmarkt | finanzen.net

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Gewinne vom Wochenstart behauptet.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
69,30 USD 0,22 USD 0,32%
News
Ölpreis (WTI)
64,66 USD 0,70 USD 1,09%
News

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 69,19 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Dienstag und wieder im Bereich des Hochs vom Montagabend. Seit Ende 2025 verteuerte sich Brent-Öl wegen der Lage im Iran um knapp 14 Prozent. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg am Mittwoch im frühen Handel um 41 Cent auf 64,37 Dollar.

Lage im Iran lässt Ölpreis schwanken

Die Öl-Notierungen werden in dieser Woche wieder stark durch die Irankrise bestimmt. Die neuesten Nachrichten zum Konflikt mit den USA bringen keine Entspannung. So soll US-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge erwägen, einen weiteren Flugzeugträger in die Region zu senden. "Wir haben eine Flotte, die unterwegs ist, und eine weitere könnte folgen", zitierte das Onlineportal "Axios" aus einem Interview mit dem Republikaner.

US-Lagerbestände sorgen nicht für Bewegung

Kaum Einfluss auf die Preise haben laut Händlern neueste Daten zu den US-Lagerbeständen. Die "American Petroleum Industry" (API) hatte gestern berichtet, dass die Lagerbestände um 13,4 Millionen Barrel Öl vergangene Woche angestiegen seien. Sollten die offiziellen Daten dies heute bestätigen, wäre es der größte Anstieg seit November 2023.

Normalerweise würden solche Daten die Preise belasten, hieß es von Händler. Der Markt scheine die Lagerdaten aktuell zu ignorieren, meint etwa Rohstoffanalyst Kim Kwangrae von Samsung Futures in Seoul.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, Svetlana Tebenkova/iStockphoto

