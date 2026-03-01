DAX22.890 -2,6%Est505.623 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2500 -1,3%Nas21.972 -0,8%Bitcoin60.246 -3,1%Euro1,1534 +0,6%Öl110,8 +1,1%Gold4.597 -4,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Infineon 623100 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen im Minus -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt VNET Group-Aktie im Fokus: Jefferies sieht klaren Gewinner im chinesischen Rechenzentrumsmarkt
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Preis für Nordseeöl steigt kräftig

19.03.26 17:18 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag angesichts der zugespitzten Lage im Nahen Osten deutlich gestiegen. Im Golfstaat Katar sind für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent legte daraufhin zeitweise auf fast 120 US-Dollar je Barrel (159 Liter) zu. Er lag nur knapp unter dem höchsten Stand, der seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran erreicht worden war.

Wer­bung

Am Nachmittag wurde Rohöl der Sorte Brent wieder tiefer bei 110,80 Dollar gehandelt. Das sind aber immer noch rund drei Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für Rohöl aus den USA der US-Sorte WTI stieg ebenfalls um etwa drei Prozent auf 99,12 Dollar. Allerdings ist die Differenz zwischen Brent und WTI im Tagesverlauf so groß wie seit Anfang 2015 nicht mehr gewesen.

Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einer Bombardierung des wichtigen Gasfelds "South Pars" gedroht. Eine solche Attacke des US-Militärs werde es geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff "mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat".

Zuvor hatte Israel das Gasfeld "South Pars", das vom Iran und von Katar ausgebeutet wird, angegriffen - laut Trump ohne sein Wissen und seine Genehmigung. US-Medienberichte legen aber nahe, dass der US-Präsident sehr wohl eingeweiht war. Trump habe den Angriff demnach ausdrücklich gebilligt, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Straße von Hormus freizugeben.

Wer­bung

Die schwächere Preisentwicklung bei WTI in den vergangenen Tagen im Vergleich zu anderen Ölsorten ist darauf zurückzuführen, dass an den Märkten darüber spekulieren wird, ob die USA in die Öl-Terminmärkte eingreifen oder andere Maßnahmen ergreifen könnten. Die Trump-Regierung könnte eine Abgabe auf Rohölexporte oder sogar ein Exportverbot in Betracht zu ziehen, um die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten steigenden Preise zu bekämpfen, hieß es in einer Analyse von RBC Capital Markets./jkr/jha/