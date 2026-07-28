DAX25.464 +0,4%Est506.290 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2900 +0,6%Nas24.877 -0,2%Bitcoin56.312 +0,4%Euro1,1397 ±0,0%Öl87,43 +4,0%Gold4.041 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SK Hynix mit Rekordgewinn -- Deutsche Bank-Aktie übertrifft Erwartungen -- RWE, BASF, Nordex, Redcare im Fokus
Top News
Fünf Billionen Dollar Börsenwert: Apple-Aktie erreicht historischen Rekord Fünf Billionen Dollar Börsenwert: Apple-Aktie erreicht historischen Rekord
Telefónica-Aktie: O2 unter Druck Telefónica-Aktie: O2 unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Preise steigen wieder

Ölpreise erholen sich deutlich - Was das schwarze Gold antreibt

29.07.26 08:22 Uhr
Ölpreis schießt wieder nach oben - Das steckt hinter dem Preissprung | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage wieder gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
87,43 USD 3,34 USD 3,97%
News
Ölpreis (WTI)
82,33 USD 3,07 USD 3,87%
News

Die Notierungen legten kräftig zu, nachdem der Iran erstmals seit dem US-Angriffsstopp ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert hatte. Für Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im September wurden 87,15 US-Dollar gezahlt und damit fast vier Prozent mehr als am Vortag.

Zuvor war der Preis für Rohöl der Sorte Brent drei Handelstage in Folge gefallen, nachdem er in der vergangenen Woche zeitweise auf über 100 Dollar je Barrel gestiegen war. Die USA und der Iran hatten ihre gegenseitigen Angriffe zeitweise gestoppt und damit den Rückgang der Ölpreise ausgelöst.

In der vergangenen Nacht waren aber nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" iranische Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien geflogen. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Derweil griffen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak "Terroristen" an, die dem

Iran nahestünden.

Am Ölmarkt wird vorerst nicht mit einer Entspannung der Lage für die Öltransporte durch die Straße von Hormus gerechnet. "Die anhaltende Bedrohung durch Raketen, Minen, Drohnen und Maßnahmen Teherans wird einen erheblichen Teil des Schifffahrtsmarktes davon abhalten, sich zu engagieren", heißt es in einer Einschätzung der Investmentbank RBC Capital Markets.

Der auf Internetseiten sichtbare Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus - die den Persischen Golf mit seinen Ölfördergebieten mit den Weltmärkten verbindet - blieb am frühen Mittwoch weiter gering. Mit den jüngsten Angriffen des Iran dürfte sich an dieser Entwicklung vorerst wenig ändern.

Unterdessen greifen Industriestaaten weiter verstärkt auf ihre Ölreserven zurück. In den USA hat der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Millionen Barrel verzeichnet. Im weiteren Verlauf des Tages werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, ssuaphotos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis