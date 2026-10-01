Goldpreis im Blick: Bernstein kappt Preisziel für 2030, bleibt aber optimistisch

Prognose neu justiert

01.10.26 03:31 Uhr

Ein Analysehaus rechnet nun mit weniger Zinssenkungen bis 2027, doch Zentralbankkäufe sollen Gold trotzdem stützen.

• Verschiedene Analysehäuser wie Goldman Sachs und Yardeni Research passen ihre langfristigen Goldziele an, wobei die Zinspolitik der Fed und die Entwicklung der Zentralbankreserven im Fokus bleiben.

• Zentralbanken bleiben der wichtigste Nachfragefaktor für Gold, wobei ihre Käufe in den letzten Jahren erheblich zur globalen Nachfrage beigetragen haben; ein Rückgang dieser Käufe stellt ein Risiko dar.

Zinserwartungen drehen, Analysten justieren ihre langfristigen Ziele neu

Zentralbanken bleiben laut Einschätzung der wichtigste Nachfragefaktor

Häuser wie Goldman Sachs und Yardeni Research setzen unterschiedliche Akzente

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Bernstein-Analyst Bob Brackett hat seine langfristige Prognose für den Goldpreis bis 2030 gesenkt, bleibt aber grundsätzlich optimistisch für das Edelmetall. Grund für die Korrektur ist eine veränderte Zinserwartung, die den realen Anlagealternativen zu Gold mehr Gewicht gibt. Am Devisen- und Rohstoffmarkt wird die Entwicklung als Teil einer breiteren Neubewertung mehrerer Analysehäuser gewertet.

Bernstein senkt Gold-Ziel für 2030

Bob Brackett von Bernstein hat sein langfristiges Preisziel für Gold für das Jahr 2030 von 6.100 US-Dollar auf 5.600 US-Dollar je Feinunze gesenkt. Auslöser ist eine veränderte Einschätzung der Zinsentwicklung: Anfang Januar 2026 war das Analysehaus noch von ein bis zwei Zinssenkungen der US-Notenbank ausgegangen, inzwischen rechnet Bernstein mit zwei bis drei Zinserhöhungen bis 2027. Die Realzinsen sind seit Anfang März von rund 1,7 Prozent auf etwa 2,7 Prozent gestiegen, was Gold als zinsloses Anlagegut tendenziell weniger attraktiv macht.

Trotz dieser historisch negativen Korrelation zwischen Gold und Realzinsen seien die Bestände der Gold-ETFs im Jahr 2026 weitgehend stabil geblieben. Auch nach der Zinserhöhung der Fed am 16. September 2026 hätten sich die Preise gut behauptet, wie Brackett festhält. Gold notierte bei 4.145 US-Dollar je Feinunze.

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Zentralbanken als Stützpfeiler für den Goldpreis

Brackett sieht die Käufe der Zentralbanken weiterhin als wichtigsten strukturellen Treiber für den Goldpreis. Zentralbanken hätten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 jeweils mehr als 1.000 Tonnen Gold gekauft, was jährlich fast ein Viertel der globalen Minenproduktion absorbiert habe. Mehrere große Reservenhalter wie China, Japan und Saudi-Arabien allokierten laut Bernstein nach wie vor weniger als 10 Prozent ihrer Reserven in Gold, während westliche Zentralbanken laut TheStreet rund 60 bis 70 Prozent halten, was Bernstein als Aufholpotenzial für die Nachfrage deutet.

Als Hauptrisiko für die eigene Prognose nennt Brackett eine Verlangsamung der Zentralbankkäufe. Zusätzlich könnten anhaltend hohe Diesel- und Raffinerieprodukt-Preise die Inflation anheizen und weitere Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen. Ein Verlust der Kongressmehrheit von Präsident Trump bei den Zwischenwahlen könnte laut Brackett zudem die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpfen.

Andere Häuser, andere Akzente

Die Bernstein-Revision reiht sich in eine Serie von Anpassungen mehrerer Banken ein, nachdem der Zinspfad der Fed nach der jüngsten Zinsentscheidung klarer wurde. Goldman Sachs senkte laut TheStreet die Fair-Value-Schätzung für Gold zum Jahresende 2026 von 4.900 auf 4.650 US-Dollar, ließ das Ziel für Ende 2027 mit 5.400 US-Dollar jedoch unverändert. Beide Häuser sehen steigende Realzinsen als Gegenwind, unterscheiden sich aber in der Einschätzung, wie stark Zentralbankkäufe diesen Effekt ausgleichen können: Goldman ist beim kurzfristigen Ausblick vorsichtiger, Bernstein hält die offiziellen Käufe für stark genug, um den Preis trotz steigender Renditen weiter nach oben zu tragen. Brackett verweist zudem auf die Widerstandsfähigkeit des Goldpreises zwischen 2023 und 2025, als das Metall trotz steigender Realzinsen zulegen konnte.

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Gold-Anleger schauen gebannt auf Notenbanken

Für Gold-Anleger bleibt die Zinspolitik der Fed der zentrale Beobachtungspunkt, ebenso wie das Tempo der Zentralbankkäufe, das Bernstein selbst als größtes Risiko für seine Prognose benennt. Ob weitere Analysehäuser ihre langfristigen Ziele in den kommenden Wochen ähnlich anpassen, dürfte sich an den nächsten Zinsentscheidungen und Notenbank-Reservedaten zeigen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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