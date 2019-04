Putin - Bin zu weiterer Kooperation mit der OPEC bereit

Heute im Fokus

DAX gibt ab -- Dow tiefer -- Senvion insolvent: Aktie verliert über 20 Prozent -- USA drohen: Vergeltungszölle für Airbus-Subventionen -- Bayer-Jobabbau: 4.500 Stellen in Deutschland -- SAP im Fokus

Daimler liefert im März weniger Pkw aus. Frequentis peilt Börsengang in Wien und Frankfurt an. Ringen um längere Brexit-Frist: May besucht Merkel und Macron. Volkswagen-Kernmarke kämpft mit Kaufzurückhaltung der Chinesen. China will Schürfen von Bitcoin & Co. verbieten. Porsche mit weniger Absatz. Bechtle-Aktie geht runter nach Berenberg-Studie.