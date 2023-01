Räumung Lützeraths für Braunkohle-Abbau beginnt

Lützerath (Reuters) - Massive Kräfte der Polizei haben am Mittwoch mit der Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des rheinischen Braunkohle-Reviers in Nordrhein-Westfalen begonnen.

Die Beamten rückten auf das Dorf vor, berichteten Augenzeugen. Die Umstellung und Sicherung der Umgebung Lützeraths sei abgeschlossen, nun würden weitere Aktivitäten beginnen, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen. Die Polizei habe bereits am Vortag mit dem Abbau von Barrikaden begonnen. Der Energieriese RWE will den Weiler abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. "RWE Power beginnt heute mit dem Rückbau der ehemaligen Siedlung Lützerath", kündigte der Energieriese an. Gegen die Pläne protestieren Klimaschützer, die das Dorf besetzt halten.

