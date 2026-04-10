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Röttgen: Seeblockade von Meerenge 'überfällig'

12.04.26 17:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hält die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Straße von Hormus durch die US-Marine für überfällig. "Für die USA und fast den ganzen Rest der Welt ist es unabdingbar, dass das iranische Regime nicht die Kontrolle über die Straße von Hormus behält", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". "Dass die USA dem Regime nun selber die Nutzung und die für das Regime unerlässlichen Einnahmen daraus abschneiden, ist überfällig", betonte Röttgen.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Trump eine Seeblockade der Straße von Hormus angekündigt. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Die Blockade wird in Kürze beginnen." Der Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt, und dementsprechend ist die Straße von Hormus auch für Teheran enorm wichtig, um seine Ölexporte an die internationalen Märkte zu bringen.

Röttgen sieht nun auch China gefragt. Dorthin gehe im Wesentlichen das iranische Öl. "Für China besteht nun ein starkes Motiv, sich ebenfalls für eine freie Passage durch die Straße von Hormus einzusetzen", sagte der CDU-Politiker./shy/DP/he