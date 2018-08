Rohöl unter Druck  zwischen Angebotsausweitung und Handelskonflikt

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Rohstoffkolumne vorzustellen.



Gold:

Angesichts eines weiterhin starken Dollars bleibt der Goldpreis unter Druck. Am vergangenen Freitag sank der Preis des gelben Edelmetalls auf den tiefsten Stand seit März 2017. Auch der Fed-Zinsentscheid und etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für Juli konnten den Goldpreis in der vergangenen Woche nicht stabilisieren.



Rohöl:

Im Juli ist der Ölpreis von verschiedener Seite unter Druck gesetzt worden: Beide Ölpreise - Brent und WTI verzeichneten im Juli den stärksten Monatsrückgang seit zwei Jahren. Der Preisrückgang hatte seine Gründe zunächst auf der Angebotsseite.



Weizen:

Das heiße Sommerwetter in Europa und die ungewöhnlich große Trockenheit hat die Weizenpreise in den vergangenen Wochen deutlich steigen lassen. In Paris erreichte der Weizenpreis den höchsten Stand seit rund fünf Jahren, nachdem Ernteschätzungen zuletzt deutlich nach unten korrigiert wurden.

