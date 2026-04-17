Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.834,00 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.834,00 US-Dollar).

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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 80,98 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.106,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 2.106,50 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.564,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.564,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net