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Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

19.04.26 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.597,12 USD -54,98 USD -1,51%
News
Baumwolle
0,77 USD 0,02 USD 2,25%
News
Bleipreis
1.949,00 USD 31,50 USD 1,64%
News
Dieselpreis Benzin
2,15 EUR -0,03 EUR -1,33%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,05 EUR -2,07 EUR -2,18%
News
Erdgaspreis - TTF
38,97 EUR -0,34 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,67 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.834,00 USD USD
News
Haferpreis
3,25 USD -0,21 USD -6,07%
News
Heizölpreis
89,82 USD USD
News
Holzpreis
581,00 USD -2,00 USD -0,34%
News
Kaffeepreis
2,89 USD -0,07 USD -2,41%
News
Kakaopreis
2.392,00 GBP -104,00 GBP -4,17%
News
Kohlepreis
101,90 USD -1,05 USD -1,02%
News
Kupferpreis
13.149,00 USD -31,00 USD -0,24%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,02 USD -0,92%
News
Mageres Schwein Preis
0,92 USD -0,02 USD -2,18%
News
Maispreis
4,48 USD -0,01 USD -0,17%
News
Mastrindpreis
3,66 USD -0,07 USD -1,84%
News
Milchpreis
16,83 USD -0,03 USD -0,18%
News
Naphthapreis (European)
874,44 USD USD
News
Nickelpreis
18.380,00 USD 310,00 USD 1,72%
News
Ölpreis (Brent)
90,38 USD -7,83 USD -7,97%
News
Ölpreis (WTI)
85,76 USD 1,91 USD 2,28%
News
Orangensaftpreis
1,86 USD 0,10 USD 5,68%
News
Palladiumpreis
1.564,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.385,00 MYR -58,00 MYR -1,31%
News
Platinpreis
2.106,50 USD USD
News
Rapspreis
517,50 EUR 13,75 EUR 2,73%
News
Reispreis
10,98 USD 0,15 USD 1,34%
News
Silberpreis
80,98 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
331,60 USD -0,20 USD -0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD USD -0,13%
News
Sojabohnenpreis
11,66 USD -0,02 USD -0,13%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,01 EUR -0,49%
News
Weizenpreis
194,25 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
3.439,00 USD 24,00 USD 0,70%
News
Zinnpreis
49.675,00 USD -25,00 USD -0,05%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -2,56%
News

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.834,00 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.834,00 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 80,98 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.106,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 2.106,50 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.564,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.564,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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