Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Rohstoffe aktuell

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.473,36 US-Dollar und damit 0,88 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.434,44 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 73,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (72,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,58 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,52 Prozent auf 1.903,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.874,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,11 Prozent auf 1.321,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.322,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,30 Prozent auf 95,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 97,39 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,72 Prozent auf 93,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -2,40 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,84 Prozent auf 3,21 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,27 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -2,35 Prozent auf 2,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 2,49 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -1,80 Prozent auf 4,24 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 3,14 Prozent auf 3,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Orangensaftpreis seitwärts. Um 20:00 Uhr wurde ein Preis von 1,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Orangensaftpreis bei 1,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -2,19 Prozent auf 11,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,54 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -2,28 Prozent auf 313,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 320,80 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,76 US-Dollar nach unten (--2,92 Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,86 Prozent auf 3,34 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,21 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -0,70 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,19 Prozent auf 16,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -4,42 Prozent auf 97,22 US-Dollar, nach 101,71 US-Dollar am Vortag.

Nach 139,00 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagabend um -3,56 Prozent auf 134,05 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Reispreis bei 12,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,24 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 1,51 Prozent auf 606,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 597,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -0,03 Prozent auf 48,50 Euro nach, nachdem gestern noch 48,52 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net