DAX24.945 +0,6%Est506.103 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -0,9%Nas26.907 +0,2%Bitcoin55.045 -0,2%Euro1,1617 +0,1%Öl95,23 -2,2%Gold4.479 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Broadcom A2JG9Z SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX schließt im Plus -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Lufthansa, Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Aktien von Visa und MasterCard fester: Zahlungen auf Kuba gestoppt Aktien von Visa und MasterCard fester: Zahlungen auf Kuba gestoppt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

04.06.26 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.727,83 USD -22,42 USD -0,60%
News
Baumwolle
0,75 USD -0,02 USD -2,40%
News
Bleipreis
2.034,15 USD 10,00 USD 0,49%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR 0,02 EUR 0,91%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,60 EUR 1,00 EUR 1,00%
News
Erdgaspreis - TTF
48,50 EUR -0,02 EUR -0,03%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,36 USD 0,15 USD 4,57%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.478,02 USD 43,58 USD 0,98%
News
Haferpreis
3,21 USD -0,06 USD -1,84%
News
Heizölpreis
96,95 USD -4,76 USD -4,68%
News
Holzpreis
607,00 USD 9,50 USD 1,59%
News
Kaffeepreis
2,47 USD -0,06 USD -2,35%
News
Kakaopreis
3.015,00 GBP -76,00 GBP -2,46%
News
Kohlepreis
134,05 USD -4,95 USD -3,56%
News
Kupferpreis
13.920,15 USD -45,75 USD -0,33%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,03 USD 1,04%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,01 USD -0,70%
News
Maispreis
4,24 USD -0,08 USD -1,80%
News
Mastrindpreis
3,53 USD 0,11 USD 3,14%
News
Milchpreis
16,14 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
751,33 USD -6,75 USD -0,89%
News
Nickelpreis
18.805,00 USD -361,50 USD -1,89%
News
Ölpreis (Brent)
95,26 USD -2,13 USD -2,19%
News
Ölpreis (WTI)
93,29 USD -2,73 USD -2,84%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD USD
News
Palladiumpreis
1.321,50 USD -1,00 USD -0,08%
News
Palmölpreis
4.537,00 MYR -73,00 MYR -1,58%
News
Platinpreis
1.905,50 USD 31,00 USD 1,65%
News
Rapspreis
533,75 EUR 6,75 EUR 1,28%
News
Reispreis
12,38 USD -0,16 USD -1,24%
News
Silberpreis
73,98 USD 1,25 USD 1,72%
News
Sojabohnenmehlpreis
313,50 USD -7,30 USD -2,28%
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD -0,02 USD -2,92%
News
Sojabohnenpreis
11,29 USD -0,25 USD -2,19%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,01 EUR 0,32%
News
Weizenpreis
203,00 EUR -1,50 EUR -0,73%
News
Zinkpreis
3.624,40 USD 13,25 USD 0,37%
News
Zinnpreis
57.106,00 USD -368,00 USD -0,64%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,21%
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.473,36 US-Dollar und damit 0,88 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.434,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 73,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (72,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,58 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,52 Prozent auf 1.903,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.874,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,11 Prozent auf 1.321,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.322,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,30 Prozent auf 95,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 97,39 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,72 Prozent auf 93,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -2,40 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,84 Prozent auf 3,21 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,27 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -2,35 Prozent auf 2,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,47 US-Dollar) geht es um 1,04 Prozent auf 2,49 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -1,80 Prozent auf 4,24 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,32 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Mastrindpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 3,14 Prozent auf 3,53 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Orangensaftpreis seitwärts. Um 20:00 Uhr wurde ein Preis von 1,68 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Orangensaftpreis bei 1,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -2,19 Prozent auf 11,29 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,54 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -2,28 Prozent auf 313,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 320,80 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,76 US-Dollar nach unten (--2,92 Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,86 Prozent auf 3,34 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,21 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -0,70 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,96 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,19 Prozent auf 16,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -4,42 Prozent auf 97,22 US-Dollar, nach 101,71 US-Dollar am Vortag.

Nach 139,00 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagabend um -3,56 Prozent auf 134,05 US-Dollar gesunken.

Derweil notiert der Reispreis bei 12,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,53 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,24 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 1,51 Prozent auf 606,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 597,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -0,03 Prozent auf 48,50 Euro nach, nachdem gestern noch 48,52 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis