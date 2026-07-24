Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
26.07.26 20:43 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.159,50 USD -28,50 USD -0,89%
0,79 USD -0,01 USD -1,62%
1.865,50 USD -9,50 USD -0,51%
2,19 EUR -0,00 EUR -0,05%
118,27 EUR 2,37 EUR 2,04%
62,86 EUR -0,76 EUR -1,19%
2,87 USD USD
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.055,93 USD USD
3,28 USD USD -0,08%
110,42 USD USD
654,50 USD USD
3,14 USD 0,04 USD 1,42%
4.020,00 GBP 49,00 GBP 1,23%
120,25 USD -0,15 USD -0,12%
13.617,00 USD -128,00 USD -0,93%
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
1,03 USD USD -0,05%
4,64 USD USD -0,05%
3,46 USD USD 0,14%
15,78 USD -0,01 USD -0,06%
756,90 USD USD
17.205,00 USD 5,00 USD 0,03%
96,78 USD -3,91 USD -3,88%
89,31 USD USD
1,42 USD -0,05 USD -3,44%
1.246,00 USD USD
4.593,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
1.595,50 USD USD
546,75 EUR 4,75 EUR 0,88%
13,99 USD 0,02 USD 0,11%
58,26 USD USD
331,80 USD 0,50 USD 0,15%
0,74 USD USD -0,26%
12,47 USD -0,01 USD -0,10%
2,14 EUR -0,01 EUR -0,23%
241,75 EUR -3,00 EUR -1,23%
3.633,00 USD -20,00 USD -0,55%
53.250,00 USD -550,00 USD -1,02%
0,15 USD USD 0,54%
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.055,93 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
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Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 58,26 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:14 Uhr bei 58,26 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.595,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.595,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.246,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.246,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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