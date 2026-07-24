Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Rohstoffkurse aktuell

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.055,93 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 58,26 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:14 Uhr bei 58,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.595,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.595,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.246,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.246,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net