Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Rohstoffe aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

07.03.26 13:17 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.418,73 USD -53,88 USD -1,61%
Baumwolle
0,63 USD USD 0,25%
Bleipreis
1.900,50 USD -4,00 USD -0,21%
Dieselpreis Benzin
2,07 EUR 0,03 EUR 1,62%
EEX Strompreis Phelix DE
97,71 EUR 4,34 EUR 4,65%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,19 USD 0,18 USD 6,09%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
5.171,07 USD USD
Haferpreis
3,31 USD 0,01 USD 0,30%
Heizölpreis
95,63 USD 0,26 USD 0,28%
Holzpreis
561,00 USD -5,50 USD -0,97%
Kaffeepreis
2,98 USD 0,05 USD 1,57%
Kakaopreis
2.290,00 GBP 120,00 GBP 5,53%
Kohlepreis
126,95 USD 1,95 USD 1,56%
Kupferpreis
12.808,00 USD -33,00 USD -0,26%
Lebendrindpreis
2,34 USD -0,04 USD -1,76%
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD
Maispreis
4,47 USD 0,06 USD 1,30%
Mastrindpreis
3,55 USD -0,07 USD -1,97%
Milchpreis
16,32 USD -0,15 USD -0,91%
Naphthapreis (European)
739,68 USD 40,97 USD 5,86%
Nickelpreis
17.200,00 USD 90,00 USD 0,53%
Ölpreis (Brent)
92,69 USD 8,38 USD 9,94%
Ölpreis (WTI)
90,90 USD 9,89 USD 12,21%
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,09 USD -5,10%
Palladiumpreis
1.645,50 USD USD
Palmölpreis
4.250,00 MYR 154,00 MYR 3,76%
Platinpreis
2.147,00 USD USD
Rapspreis
503,00 EUR 7,50 EUR 1,51%
Reispreis
10,90 USD 0,11 USD 1,02%
Silberpreis
84,37 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
313,10 USD 7,50 USD 2,45%
Sojabohnenölpreis
0,66 USD 0,01 USD 1,36%
Sojabohnenpreis
11,85 USD 0,21 USD 1,83%
Super Benzin
1,95 EUR 0,01 EUR 0,72%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
196,25 EUR 3,50 EUR 1,82%
Zinkpreis
3.238,00 USD -15,20 USD -0,46%
Zinnpreis
50.400,00 USD 550,00 USD 1,10%
Zuckerpreis
0,14 USD USD 2,77%
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (5.171,07 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

