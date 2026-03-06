Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
07.03.26 13:17 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.418,73 USD -53,88 USD -1,61%
0,63 USD USD 0,25%
1.900,50 USD -4,00 USD -0,21%
2,07 EUR 0,03 EUR 1,62%
97,71 EUR 4,34 EUR 4,65%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,19 USD 0,18 USD 6,09%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
5.171,07 USD USD
3,31 USD 0,01 USD 0,30%
95,63 USD 0,26 USD 0,28%
561,00 USD -5,50 USD -0,97%
2,98 USD 0,05 USD 1,57%
2.290,00 GBP 120,00 GBP 5,53%
126,95 USD 1,95 USD 1,56%
12.808,00 USD -33,00 USD -0,26%
2,34 USD -0,04 USD -1,76%
0,96 USD USD
4,47 USD 0,06 USD 1,30%
3,55 USD -0,07 USD -1,97%
16,32 USD -0,15 USD -0,91%
739,68 USD 40,97 USD 5,86%
17.200,00 USD 90,00 USD 0,53%
92,69 USD 8,38 USD 9,94%
90,90 USD 9,89 USD 12,21%
1,74 USD -0,09 USD -5,10%
1.645,50 USD USD
4.250,00 MYR 154,00 MYR 3,76%
2.147,00 USD USD
503,00 EUR 7,50 EUR 1,51%
10,90 USD 0,11 USD 1,02%
84,37 USD USD
313,10 USD 7,50 USD 2,45%
0,66 USD 0,01 USD 1,36%
11,85 USD 0,21 USD 1,83%
1,95 EUR 0,01 EUR 0,72%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
196,25 EUR 3,50 EUR 1,82%
3.238,00 USD -15,20 USD -0,46%
50.400,00 USD 550,00 USD 1,10%
0,14 USD USD 2,77%
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (5.171,07 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com