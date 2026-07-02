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Rohstoffe aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

03.07.26 13:17 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.074,21 USD -9,11 USD -0,30%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
News
Bleipreis
1.828,40 USD -11,50 USD -0,63%
News
Dieselpreis Benzin
1,95 EUR 0,11 EUR 5,98%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,15 EUR 0,45 EUR 0,46%
News
Erdgaspreis - TTF
42,57 EUR -0,37 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,24 USD 0,04 USD 1,38%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.185,47 USD 61,47 USD 1,49%
News
Haferpreis
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
News
Heizölpreis
84,01 USD USD
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
News
Kakaopreis
3.687,00 GBP -33,00 GBP -0,89%
News
Kohlepreis
121,85 USD 0,85 USD 0,70%
News
Kupferpreis
13.201,60 USD 31,95 USD 0,24%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
News
Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.064,00 USD -141,00 USD -0,87%
News
Ölpreis (Brent)
71,70 USD 0,14 USD 0,20%
News
Ölpreis (WTI)
68,37 USD -0,32 USD -0,47%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
News
Palladiumpreis
1.279,50 USD 7,00 USD 0,55%
News
Palmölpreis
4.442,00 MYR -43,00 MYR -0,96%
News
Platinpreis
1.657,50 USD 37,50 USD 2,31%
News
Rapspreis
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
News
Reispreis
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
News
Silberpreis
62,46 USD 1,43 USD 2,34%
News
Sojabohnenmehlpreis
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
News
Super Benzin
2,01 EUR 0,10 EUR 5,45%
News
Weizenpreis
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
News
Zinkpreis
3.474,65 USD -54,00 USD -1,53%
News
Zinnpreis
51.195,00 USD 69,00 USD 0,13%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,93%
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.181,38 US-Dollar und damit 1,39 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 62,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (61,03 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,34 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 2,31 Prozent auf 1.657,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.620,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,31 Prozent auf 1.276,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.272,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,42 Prozent auf 71,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,56 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:14 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -0,17 Prozent auf 68,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 68,69 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Kakaopreis um -1,45 Prozent auf 3.666,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 3.720,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,53 Prozent auf 3,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,20 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 0,31 Prozent auf 84,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,01 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (121,00 US-Dollar) geht es um 0,21 Prozent auf 121,25 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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