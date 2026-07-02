Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
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Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.181,38 US-Dollar und damit 1,39 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,00 US-Dollar.
Derweil notiert der Silberpreis bei 62,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (61,03 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,34 Prozent.
Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 2,31 Prozent auf 1.657,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.620,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,31 Prozent auf 1.276,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.272,50 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,42 Prozent auf 71,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 71,56 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:14 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -0,17 Prozent auf 68,57 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 68,69 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen reduziert sich der Kakaopreis um -1,45 Prozent auf 3.666,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 3.720,00 Britische Pfund.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,53 Prozent auf 3,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,20 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 0,31 Prozent auf 84,27 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,01 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (121,00 US-Dollar) geht es um 0,21 Prozent auf 121,25 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.net
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