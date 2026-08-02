Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Rohstoffkurse aktuell

03.08.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis wertet am Montagmittag um 0,14 Prozent auf 4.048,31 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,66 US-Dollar) geht es um 0,43 Prozent auf 57,91 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag auf 1.640,00 US-Dollar nach unten (--0,70 Prozent).

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,39 Prozent auf 1.274,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.279,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -7,28 Prozent auf 83,56 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 90,12 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -6,02 Prozent auf 79,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,67 US-Dollar.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,83 Prozent.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nordwärts. Der Kakaopreis gewinnt 3,69 Prozent auf 4.159,00 Britische Pfund hinzu, nachdem gestern noch 4.011,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Maispreis um -0,57 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,41 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,61 Prozent auf 310,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 312,20 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Montagmittag um 1,64 Prozent auf 0,15 US-Dollar gestiegen.

Nach 2,75 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um 0,40 Prozent auf 2,76 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,26 Prozent auf 15,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,67 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,93 Prozent auf 105,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 108,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,54 Prozent auf 120,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 120,10 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,16 Prozent auf 615,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 614,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net