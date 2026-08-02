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Rohstoffkurse aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,179.00 USD -19.25 USD -0.6 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.94 %
News
Bleipreis
1,851.45 USD -10.40 USD -0.56 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.00 EUR 0 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.35 EUR -0.45 EUR -0.4 %
News
Erdgaspreis - TTF
58.18 EUR -0.30 EUR -0.51 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.76 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,053.70 USD 11.02 USD 0.27 %
News
Haferpreis
3.11 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Heizölpreis
105.93 USD -2.38 USD -2.2 %
News
Holzpreis
615.00 USD 1.00 USD 0.16 %
News
Kaffeepreis
3.30 USD -0.02 USD -0.66 %
News
Kakaopreis
4,206.00 GBP 195.00 GBP 4.86 %
News
Kohlepreis
121.00 USD 0.90 USD 0.75 %
News
Kupferpreis
13,833.30 USD 40.15 USD 0.29 %
News
Lebendrindpreis
2.32 USD 0.01 USD 0.23 %
News
Mageres Schwein Preis
0.99 USD 0.00 USD 0.43 %
News
Maispreis
4.39 USD -0.02 USD -0.34 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Milchpreis
15.63 USD -0.04 USD -0.26 %
News
Naphthapreis (European)
778.41 USD 36.98 USD 4.99 %
News
Nickelpreis
17,094.00 USD 150.00 USD 0.89 %
News
Ölpreis (Brent)
83.69 USD -6.43 USD -7.13 %
News
Ölpreis (WTI)
79.61 USD -5.06 USD -5.98 %
News
Orangensaftpreis
1.55 USD 0.09 USD 6.13 %
News
Palladiumpreis
1,275.50 USD -4.00 USD -0.31 %
News
Palmölpreis
4,535.00 MYR -4.00 MYR -0.09 %
News
Platinpreis
1,644.50 USD -7.00 USD -0.42 %
News
Rapspreis
457.50 EUR -29.25 EUR -6.01 %
News
Reispreis
13.92 USD -0.05 USD -0.32 %
News
Silberpreis
57.90 USD 0.24 USD 0.42 %
News
Sojabohnenmehlpreis
310.30 USD -1.90 USD -0.61 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD 0.33 %
News
Sojabohnenpreis
11.69 USD -0.03 USD -0.26 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
223.25 EUR -4.50 EUR -1.98 %
News
Zinkpreis
3,710.45 USD 48.80 USD 1.33 %
News
Zinnpreis
54,658.50 USD 547.00 USD 1.01 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 1.5 %
News

Der Goldpreis wertet am Montagmittag um 0,14 Prozent auf 4.048,31 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.042,68 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (57,66 US-Dollar) geht es um 0,43 Prozent auf 57,91 US-Dollar nach oben.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag auf 1.640,00 US-Dollar nach unten (--0,70 Prozent).

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,39 Prozent auf 1.274,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.279,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -7,28 Prozent auf 83,56 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 90,12 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -6,02 Prozent auf 79,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 84,67 US-Dollar.

Derweil notiert der Kaffeepreis bei 3,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,83 Prozent.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nordwärts. Der Kakaopreis gewinnt 3,69 Prozent auf 4.159,00 Britische Pfund hinzu, nachdem gestern noch 4.011,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Maispreis um -0,57 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,41 US-Dollar an der Tafel.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,61 Prozent auf 310,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 312,20 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Montagmittag um 1,64 Prozent auf 0,15 US-Dollar gestiegen.

Nach 2,75 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagmittag um 0,40 Prozent auf 2,76 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,26 Prozent auf 15,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,67 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,93 Prozent auf 105,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 108,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,54 Prozent auf 120,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 120,10 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Holzpreis um 0,16 Prozent auf 615,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 614,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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