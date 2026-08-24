Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Gold & Co. unter der Lupe

25.08.26 13:17 Uhr

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.641,06 US-Dollar und damit -0,23 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.651,88 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 68,96 US-Dollar am Vortag auf 68,03 US-Dollar nach unten (--1,35 Prozent).

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,62 Prozent auf 1.849,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.880,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -2,46 Prozent auf 1.328,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.361,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -2,81 Prozent auf 89,58 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 92,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,93 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 82,52 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 85,01 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 12:30 Uhr notiert der Baumwolle -1,55 Prozent niedriger bei 0,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,87 US-Dollar.

Nach 3,78 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagmittag um -1,06 Prozent auf 3,74 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -2,40 Prozent auf 4.151,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.253,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,92 US-Dollar am Vortag auf 4,91 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,31 Prozent auf 12,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 320,30 US-Dollar am Vortag auf 319,30 US-Dollar nach unten (--0,31 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -1,56 Prozent niedriger bei 0,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,19 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 2,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,78 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -0,23 Prozent niedriger bei 112,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 112,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 124,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,50 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,09 Prozent auf 574,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 574,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net