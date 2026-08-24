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Gold & Co. unter der Lupe

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,222.28 USD 6.45 USD 0.2 %
News
Baumwolle
0.86 USD -0.01 USD -1.55 %
News
Bleipreis
1,862.40 USD 6.55 USD 0.35 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR -0.01 EUR -0.61 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
119.15 EUR 2.05 EUR 1.75 %
News
Erdgaspreis - TTF
68.15 EUR 1.85 EUR 2.78 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.75 USD -0.04 USD -1.26 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,644.47 USD -7.41 USD -0.16 %
News
Haferpreis
3.21 USD -0.02 USD -0.47 %
News
Heizölpreis
112.01 USD -0.79 USD -0.7 %
News
Holzpreis
574.00 USD -0.50 USD -0.09 %
News
Kaffeepreis
3.74 USD -0.04 USD -1.06 %
News
Kakaopreis
4,201.00 GBP -52.00 GBP -1.22 %
News
Kohlepreis
124.80 USD 0.30 USD 0.24 %
News
Kupferpreis
14,342.85 USD 52.00 USD 0.36 %
News
Lebendrindpreis
2.20 USD -0.03 USD -1.33 %
News
Mageres Schwein Preis
0.81 USD 0.00 USD 0.31 %
News
Maispreis
4.91 USD -0.01 USD -0.2 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD -0.01 USD -0.35 %
News
Milchpreis
16.56 USD -0.06 USD -0.36 %
News
Naphthapreis (European)
748.47 USD -8.73 USD -1.15 %
News
Nickelpreis
16,939.00 USD 87.50 USD 0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
89.58 USD -2.59 USD -2.81 %
News
Ölpreis (WTI)
82.37 USD -2.64 USD -3.11 %
News
Orangensaftpreis
1.56 USD 0.05 USD 3.38 %
News
Palladiumpreis
1,331.00 USD -30.50 USD -2.24 %
News
Palmölpreis
4,720.00 MYR -72.00 MYR -1.5 %
News
Platinpreis
1,853.00 USD -27.00 USD -1.44 %
News
Rapspreis
521.00 EUR -15.50 EUR -2.89 %
News
Reispreis
14.63 USD 0.08 USD 0.52 %
News
Silberpreis
68.13 USD -0.83 USD -1.2 %
News
Sojabohnenmehlpreis
319.00 USD -1.30 USD -0.41 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD -0.01 USD -1.53 %
News
Sojabohnenpreis
12.12 USD -0.04 USD -0.33 %
News
Super Benzin
2.19 EUR -0.02 EUR -1.00 %
News
Weizenpreis
226.00 EUR 1.75 EUR 0.78 %
News
Zinkpreis
3,984.85 USD 6.00 USD 0.15 %
News
Zinnpreis
55,888.50 USD 12.50 USD 0.02 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -1.3 %
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.641,06 US-Dollar und damit -0,23 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.651,88 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 68,96 US-Dollar am Vortag auf 68,03 US-Dollar nach unten (--1,35 Prozent).

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,62 Prozent auf 1.849,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.880,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -2,46 Prozent auf 1.328,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.361,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -2,81 Prozent auf 89,58 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 92,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,93 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 82,52 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 85,01 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 12:30 Uhr notiert der Baumwolle -1,55 Prozent niedriger bei 0,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,87 US-Dollar.

Nach 3,78 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagmittag um -1,06 Prozent auf 3,74 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -2,40 Prozent auf 4.151,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.253,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,92 US-Dollar am Vortag auf 4,91 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,31 Prozent auf 12,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 320,30 US-Dollar am Vortag auf 319,30 US-Dollar nach unten (--0,31 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -1,56 Prozent niedriger bei 0,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,19 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 2,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,78 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -0,23 Prozent niedriger bei 112,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 112,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 124,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,50 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,09 Prozent auf 574,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 574,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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