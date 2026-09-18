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Rohstoffe aktuell

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,284.30 USD 7.14 USD 0.22 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.17 %
News
Bleipreis
1,861.15 USD 13.30 USD 0.72 %
News
Dieselpreis Benzin
2.48 EUR 0.01 EUR 0.45 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.25 EUR -0.40 EUR -0.29 %
News
Erdgaspreis - TTF
76.94 EUR -1.39 EUR -1.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.85 USD -0.05 USD -1.69 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,382.22 USD 40.92 USD 0.94 %
News
Haferpreis
4.09 USD -0.09 USD -2.09 %
News
Heizölpreis
135.26 USD 0.26 USD 0.2 %
News
Holzpreis
549.00 USD -1.00 USD -0.18 %
News
Kaffeepreis
2.90 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Kakaopreis
4,031.00 GBP -221.00 GBP -5.2 %
News
Kohlepreis
138.95 USD 0.30 USD 0.22 %
News
Kupferpreis
14,000.40 USD -225.45 USD -1.58 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD -0.03 USD -1.28 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Maispreis
5.31 USD 0.01 USD 0.14 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.04 USD -1.08 %
News
Milchpreis
16.15 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
849.66 USD -3.63 USD -0.42 %
News
Nickelpreis
16,170.00 USD 81.00 USD 0.5 %
News
Ölpreis (Brent)
103.37 USD -1.45 USD -1.38 %
News
Ölpreis (WTI)
101.19 USD -0.72 USD -0.71 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.05 USD -3.65 %
News
Palladiumpreis
1,333.50 USD 38.50 USD 2.97 %
News
Palmölpreis
4,713.00 MYR 163.00 MYR 3.58 %
News
Platinpreis
1,817.00 USD 27.50 USD 1.54 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
15.76 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Silberpreis
67.14 USD 1.92 USD 2.94 %
News
Sojabohnenmehlpreis
363.00 USD -5.70 USD -1.55 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD -0.51 %
News
Sojabohnenpreis
13.10 USD -0.10 USD -0.78 %
News
Super Benzin
2.32 EUR -0.01 EUR -0.47 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
3,940.75 USD 4.90 USD 0.12 %
News
Zinnpreis
52,980.00 USD 675.00 USD 1.29 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.46 %
News

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.387,64 US-Dollar und damit 1,07 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.341,30 US-Dollar.

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Derweil notiert der Silberpreis bei 67,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,22 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,94 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,56 Prozent auf 1.817,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.789,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,90 Prozent auf 1.332,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.295,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,05 Prozent auf 102,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 104,82 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:14 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -1,06 Prozent auf 100,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 101,91 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -2,09 Prozent auf 4,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 4,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,07 Prozent auf 2,91 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,91 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -5,55 Prozent auf 4.016,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.252,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (5,31 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 5,31 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,80 Prozent auf 13,09 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 13,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -1,57 Prozent auf 362,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 368,70 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,58 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,72 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,90 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 134,99 US-Dollar am Vortag auf 134,73 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

Währenddessen wird der Holzpreis bei 549,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (550,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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