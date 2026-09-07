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Gold & Co. im Fokus

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,307.50 USD 15.00 USD 0.46 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.02 USD 1.94 %
News
Bleipreis
1,874.85 USD 4.00 USD 0.21 %
News
Dieselpreis Benzin
2.33 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
130.45 EUR 3.85 EUR 3.04 %
News
Erdgaspreis - TTF
71.00 EUR 0.05 EUR 0.07 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.98 USD 0.00 USD 0 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,391.83 USD -13.25 USD -0.3 %
News
Haferpreis
3.44 USD 0.00 USD 0 %
News
Heizölpreis
123.63 USD 3.70 USD 3.08 %
News
Holzpreis
568.50 USD -5.50 USD -0.96 %
News
Kaffeepreis
3.24 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Kakaopreis
4,391.00 GBP -4.00 GBP -0.09 %
News
Kohlepreis
135.00 USD -2.75 USD -2 %
News
Kupferpreis
14,539.65 USD 168.80 USD 1.17 %
News
Lebendrindpreis
2.13 USD -0.01 USD -0.63 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.01 USD -1.38 %
News
Maispreis
5.16 USD 0.04 USD 0.73 %
News
Mastrindpreis
3.25 USD -0.01 USD -0.31 %
News
Milchpreis
16.15 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
809.87 USD 2.44 USD 0.3 %
News
Nickelpreis
16,591.00 USD -93.00 USD -0.56 %
News
Ölpreis (Brent)
99.09 USD 2.09 USD 2.15 %
News
Ölpreis (WTI)
94.37 USD 2.89 USD 3.16 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Palladiumpreis
1,390.00 USD -3.00 USD -0.22 %
News
Palmölpreis
4,699.00 MYR 97.00 MYR 2.11 %
News
Platinpreis
1,826.50 USD -2.00 USD -0.11 %
News
Rapspreis
554.75 EUR 4.00 EUR 0.73 %
News
Reispreis
15.34 USD -0.05 USD -0.29 %
News
Silberpreis
65.81 USD -0.36 USD -0.54 %
News
Sojabohnenmehlpreis
342.50 USD -2.80 USD -0.81 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.67 %
News
Sojabohnenpreis
12.98 USD 0.05 USD 0.35 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.18 %
News
Weizenpreis
242.00 EUR 3.25 EUR 1.36 %
News
Zinkpreis
4,156.35 USD 70.50 USD 1.73 %
News
Zinnpreis
55,076.00 USD 577.00 USD 1.06 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 1.33 %
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagvormittag um -0,37 Prozent auf 4.388,89 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.405,08 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,66 Prozent auf 65,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 66,17 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,22 Prozent auf 1.824,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.828,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 10:09 Uhr werden 1.393,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,07 Prozent auf 99,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,00 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,29 Prozent auf 94,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 09:11 Uhr werden 3,44 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,98 Prozent auf 5,17 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 5,12 US-Dollar wert.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,81 Prozent auf 342,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 345,30 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,93 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,17 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,18 US-Dollar) geht es um -0,19 Prozent auf 16,15 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Heizölpreis 3,08 Prozent stärker bei 123,63 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 119,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:59 Uhr steht ein Minus von -4,17 Prozent auf 132,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 137,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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