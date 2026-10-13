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Gold & Co. unter der Lupe

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,057.06 USD -12.79 USD -0.42 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.09 %
News
Bleipreis
1,841.90 USD -3.95 USD -0.21 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR -0.01 EUR -0.44 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
152.50 EUR 2.50 EUR 1.67 %
News
Erdgaspreis - TTF
84.30 EUR 2.24 EUR 2.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.13 USD -0.03 USD -1.04 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,183.99 USD 12.30 USD 0.29 %
News
Haferpreis
4.06 USD -0.04 USD -0.98 %
News
Heizölpreis
124.16 USD -0.53 USD -0.42 %
News
Holzpreis
539.50 USD 6.50 USD 1.22 %
News
Kaffeepreis
2.92 USD 0.02 USD 0.53 %
News
Kakaopreis
4,392.00 GBP 113.00 GBP 2.64 %
News
Kohlepreis
145.10 USD 0.30 USD 0.21 %
News
Kupferpreis
14,821.35 USD 132.70 USD 0.9 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.01 USD 0.73 %
News
Maispreis
4.81 USD -0.02 USD -0.41 %
News
Mastrindpreis
3.43 USD 0.00 USD -0.11 %
News
Milchpreis
14.97 USD 0.01 USD 0.07 %
News
Naphthapreis (European)
914.79 USD 11.30 USD 1.25 %
News
Nickelpreis
15,509.00 USD -30.00 USD -0.19 %
News
Ölpreis (Brent)
104.84 USD -1.81 USD -1.7 %
News
Ölpreis (WTI)
91.99 USD -1.75 USD -1.87 %
News
Orangensaftpreis
1.51 USD 0.03 USD 1.82 %
News
Palladiumpreis
1,151.50 USD 4.50 USD 0.39 %
News
Palmölpreis
4,431.00 MYR -26.00 MYR -0.58 %
News
Platinpreis
1,707.00 USD 17.50 USD 1.04 %
News
Rapspreis
518.00 EUR 11.75 EUR 2.32 %
News
Reispreis
16.91 USD -0.05 USD -0.29 %
News
Silberpreis
60.50 USD 0.16 USD 0.27 %
News
Sojabohnenmehlpreis
375.60 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.47 %
News
Sojabohnenpreis
12.83 USD -0.05 USD -0.37 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
243.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Zinkpreis
3,810.65 USD -28.85 USD -0.75 %
News
Zinnpreis
52,874.00 USD -125.00 USD -0.24 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -0.43 %
News

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.188,04 US-Dollar und damit 0,39 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.171,69 US-Dollar.

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Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 60,34 US-Dollar am Vortag auf 60,56 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,10 Prozent auf 1.708,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.689,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 1.151,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.147,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,39 Prozent auf 105,17 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,75 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 92,10 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 93,74 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,36 Prozent niedriger bei 0,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Nach 4,83 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um -0,67 Prozent auf 4,80 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,60 Prozent auf 12,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,88 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,69 US-Dollar nach oben (+0,29Prozent).

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,96 Prozent auf 0,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,17 US-Dollar am Vortag auf 3,15 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:30 Uhr notiert der Milchpreis 0,07 Prozent stärker bei 14,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 14,96 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,64 Prozent auf 123,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 124,69 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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