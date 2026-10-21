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Gold & Co. unter der Lupe

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,003.72 USD -15.88 USD -0.53 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD -0.16 %
News
Bleipreis
1,850.85 USD -4.85 USD -0.26 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -2.60 EUR -1.67 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.04 EUR -1.71 EUR -1.93 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.92 USD -0.05 USD -1.55 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,122.80 USD -2.15 USD -0.05 %
News
Haferpreis
3.86 USD 0.01 USD 0.19 %
News
Heizölpreis
132.09 USD 1.85 USD 1.42 %
News
Holzpreis
525.00 USD 2.50 USD 0.48 %
News
Kaffeepreis
3.14 USD 0.03 USD 1 %
News
Kakaopreis
4,220.00 GBP -80.00 GBP -1.86 %
News
Kohlepreis
146.70 USD 1.20 USD 0.82 %
News
Kupferpreis
14,539.15 USD 43.80 USD 0.3 %
News
Lebendrindpreis
2.29 USD 0.02 USD 0.86 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.01 USD 1.21 %
News
Maispreis
4.60 USD -0.03 USD -0.54 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD 0.01 USD 0.43 %
News
Milchpreis
15.37 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
909.47 USD -4.95 USD -0.54 %
News
Nickelpreis
15,349.00 USD 80.00 USD 0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
110.02 USD 1.23 USD 1.13 %
News
Ölpreis (WTI)
99.01 USD 1.19 USD 1.22 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD 0.00 USD 0 %
News
Palladiumpreis
1,086.00 USD -20.00 USD -1.81 %
News
Palmölpreis
4,594.00 MYR 80.00 MYR 1.77 %
News
Platinpreis
1,640.00 USD -12.50 USD -0.76 %
News
Rapspreis
494.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.35 USD 0.22 USD 1.25 %
News
Silberpreis
57.34 USD -0.67 USD -1.15 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.30 USD -2.40 USD -0.69 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.22 %
News
Sojabohnenpreis
12.44 USD -0.04 USD -0.34 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.01 EUR 0.28 %
News
Weizenpreis
241.50 EUR -2.00 EUR -0.82 %
News
Zinkpreis
3,735.85 USD -39.50 USD -1.05 %
News
Zinnpreis
51,198.50 USD 157.00 USD 0.31 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.63 %
News

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.120,97 US-Dollar und damit -0,10 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,95 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 58,01 US-Dollar am Vortag auf 57,32 US-Dollar nach unten (--1,19 Prozent).

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,88 Prozent auf 1.638,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.652,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:09 Uhr steht ein Minus von -1,72 Prozent auf 1.087,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.106,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,65 Prozent auf 109,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 108,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,70 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 98,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,82 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,28 Prozent niedriger bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Nach 4,62 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochvormittag um -0,60 Prozent auf 4,59 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,40 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,48 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 348,70 US-Dollar am Vortag auf 346,00 US-Dollar nach unten (--0,77 Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,31 Prozent auf 0,67 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,21 US-Dollar am Vortag auf 0,21 US-Dollar nach oben (+0,10Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -0,81 Prozent niedriger bei 2,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,96 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,42 Prozent auf 132,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 130,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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