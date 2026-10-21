Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

Gold & Co. unter der Lupe

21.10.26 10:13 Uhr

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.120,97 US-Dollar und damit -0,10 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.124,95 US-Dollar.

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Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 58,01 US-Dollar am Vortag auf 57,32 US-Dollar nach unten (--1,19 Prozent).

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -0,88 Prozent auf 1.638,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.652,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:09 Uhr steht ein Minus von -1,72 Prozent auf 1.087,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.106,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,65 Prozent auf 109,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 108,79 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,70 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 98,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,82 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,28 Prozent niedriger bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Nach 4,62 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Mittwochvormittag um -0,60 Prozent auf 4,59 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,40 Prozent auf 12,43 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,48 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 348,70 US-Dollar am Vortag auf 346,00 US-Dollar nach unten (--0,77 Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,31 Prozent auf 0,67 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,67 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,21 US-Dollar am Vortag auf 0,21 US-Dollar nach oben (+0,10Prozent).

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -0,81 Prozent niedriger bei 2,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,96 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,42 Prozent auf 132,09 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 130,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net