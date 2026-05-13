Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,18 Prozent auf 4.696,92 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.688,64 US-Dollar.
Daneben sinkt der Silberpreis um -1,01 Prozent auf 87,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,01 US-Dollar.
Daneben sinkt der Platinpreis um -2,68 Prozent auf 2.121,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.179,50 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.518,50 US-Dollar) geht es um -1,42 Prozent auf 1.497,00 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,84 Prozent auf 106,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,72 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 102,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,02 US-Dollar).
Zudem fällt der Baumwolle. Um -1,77 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,85 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,87 US-Dollar lag.
Indessen reduziert sich der Haferpreis um -3,64 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,50 US-Dollar.
Nach 4,67 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagvormittag um -0,48 Prozent auf 4,64 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,25 Prozent auf 338,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 342,70 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,49 Prozent auf 0,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,33 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,80 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,86 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,09 US-Dollar am Vortag auf 17,04 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).
Derweil notiert der Heizölpreis bei 105,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,01 Prozent.
Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 109,80 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:46 Uhr bei 109,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
