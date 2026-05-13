Rohstoffe an der Börse

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

14.05.26 10:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.649,25 USD 83,35 USD 2,34%
Baumwolle
0,85 USD -0,02 USD -2,07%
Bleipreis
2.035,00 USD 30,65 USD 1,53%
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR 0,00 EUR 0,15%
EEX Strompreis Phelix DE
96,73 EUR -0,22 EUR -0,23%
Erdgaspreis - TTF
47,31 EUR 0,34 EUR 0,72%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,88 USD 0,02 USD 0,66%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.701,22 USD 12,58 USD 0,27%
Haferpreis
3,38 USD -0,13 USD -3,64%
Heizölpreis
105,67 USD 0,79 USD 0,76%
Holzpreis
577,00 USD -1,00 USD -0,17%
Kaffeepreis
2,96 USD 0,01 USD 0,49%
Kakaopreis
3.272,00 GBP -158,00 GBP -4,61%
Kohlepreis
109,80 USD USD
Kupferpreis
14.095,85 USD 224,35 USD 1,62%
Lebendrindpreis
2,53 USD 0,05 USD 2,06%
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,03%
Maispreis
4,65 USD -0,02 USD -0,38%
Mastrindpreis
3,67 USD 0,01 USD 0,39%
Milchpreis
17,04 USD -0,05 USD -0,29%
Naphthapreis (European)
922,37 USD -14,58 USD -1,56%
Nickelpreis
19.019,00 USD 307,50 USD 1,64%
Ölpreis (Brent)
106,69 USD 0,97 USD 0,92%
Ölpreis (WTI)
101,82 USD 0,80 USD 0,79%
Orangensaftpreis
1,91 USD -0,01 USD -0,67%
Palladiumpreis
1.497,00 USD -21,50 USD -1,42%
Palmölpreis
4.390,00 MYR -62,00 MYR -1,39%
Platinpreis
2.122,50 USD -57,00 USD -2,62%
Rapspreis
520,00 EUR -2,00 EUR -0,38%
Reispreis
12,37 USD 0,02 USD 0,16%
Silberpreis
87,33 USD -0,68 USD -0,77%
Sojabohnenmehlpreis
338,70 USD -4,00 USD -1,17%
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,57%
Sojabohnenpreis
12,09 USD -0,06 USD -0,49%
Super Benzin
1,97 EUR 0,01 EUR 0,41%
Weizenpreis
215,00 EUR -1,50 EUR -0,69%
Zinkpreis
3.516,15 USD 18,25 USD 0,52%
Zinnpreis
55.726,00 USD 327,00 USD 0,59%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,46%
Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,18 Prozent auf 4.696,92 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.688,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -1,01 Prozent auf 87,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,01 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -2,68 Prozent auf 2.121,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2.179,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.518,50 US-Dollar) geht es um -1,42 Prozent auf 1.497,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,84 Prozent auf 106,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,72 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 102,24 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vortag (101,02 US-Dollar).

Zudem fällt der Baumwolle. Um -1,77 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,85 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,87 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -3,64 Prozent auf 3,38 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,50 US-Dollar.

Nach 4,67 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagvormittag um -0,48 Prozent auf 4,64 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenmehlpreis um -1,25 Prozent auf 338,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 342,70 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,49 Prozent auf 0,75 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,33 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,80 Prozent auf 2,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,86 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,09 US-Dollar am Vortag auf 17,04 US-Dollar nach unten (--0,29 Prozent).

Derweil notiert der Heizölpreis bei 105,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (104,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,01 Prozent.

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 109,80 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:46 Uhr bei 109,80 US-Dollar.

