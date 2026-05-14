Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Der Goldpreis gab um 20:40 Uhr um -2,02 Prozent auf 4.557,91 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.651,98 US-Dollar gelegen hatte.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -8,05 Prozent auf 76,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,51 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Platinpreis bei 1.988,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.079,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,38 Prozent.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,35 Prozent auf 1.421,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.441,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 109,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,72 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 4,35 Prozent auf 105,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,17 US-Dollar.
Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -4,30 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,84 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Haferpreis um 4,99 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,46 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -3,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,94 US-Dollar.
Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,74 Prozent auf 2,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,52 US-Dollar stand.
Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,83 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,52 US-Dollar.
Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,68 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -9,29 Prozent auf 1,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,81 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 11,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,75 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,51 Prozent auf 334,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 342,70 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,42 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.
Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagabend nach. Um -1,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,32 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 9,18 Prozent.
Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,96 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,96 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,84 Prozent auf 107,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 103,29 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 18:57 Uhr steht ein Plus von 1,35 Prozent auf 109,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 107,75 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 1,29 Prozent auf 12,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,41 US-Dollar.
Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 590,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 584,50 US-Dollar stand.
Nach 47,85 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Freitagabend um 4,49 Prozent auf 50,00 Euro gestiegen.
