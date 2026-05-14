Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
USA: Waffenruhe im Libanon verlängert
Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

15.05.26 20:43 Uhr
Aluminiumpreis
3.655,42 USD 6,17 USD 0,17%
Baumwolle
0,81 USD -0,03 USD -3,97%
Bleipreis
2.006,85 USD -28,15 USD -1,38%
Dieselpreis Benzin
1,99 EUR 0,02 EUR 0,76%
EEX Strompreis Phelix DE
96,25 EUR -0,48 EUR -0,50%
Erdgaspreis - TTF
50,00 EUR 2,15 EUR 4,49%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,97 USD 0,07 USD 2,49%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.559,51 USD -92,47 USD -1,99%
Haferpreis
3,63 USD 0,17 USD 4,99%
Heizölpreis
107,25 USD 3,96 USD 3,84%
Holzpreis
590,00 USD 5,50 USD 0,94%
Kaffeepreis
2,85 USD -0,10 USD -3,35%
Kakaopreis
3.034,00 GBP -91,00 GBP -2,91%
Kohlepreis
109,20 USD 1,45 USD 1,35%
Kupferpreis
13.985,85 USD -110,00 USD -0,78%
Lebendrindpreis
2,54 USD 0,02 USD 0,74%
Mageres Schwein Preis
0,99 USD 0,08 USD 9,18%
Maispreis
4,55 USD 0,04 USD 0,83%
Mastrindpreis
3,69 USD 0,01 USD 0,33%
Milchpreis
16,96 USD USD
Naphthapreis (European)
913,63 USD -8,75 USD -0,95%
Nickelpreis
18.915,00 USD -104,00 USD -0,55%
Ölpreis (Brent)
109,38 USD 3,66 USD 3,46%
Ölpreis (WTI)
105,41 USD 4,24 USD 4,19%
Orangensaftpreis
1,64 USD -0,17 USD -9,29%
Palladiumpreis
1.422,50 USD -18,50 USD -1,28%
Palmölpreis
4.380,00 MYR 30,00 MYR 0,69%
Platinpreis
1.990,50 USD -89,00 USD -4,28%
Rapspreis
517,25 EUR -2,75 EUR -0,53%
Reispreis
12,57 USD 0,16 USD 1,29%
Silberpreis
76,94 USD -6,57 USD -7,87%
Sojabohnenmehlpreis
334,10 USD -8,60 USD -2,51%
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,42%
Sojabohnenpreis
11,77 USD 0,03 USD 0,23%
Super Benzin
1,98 EUR 0,01 EUR 0,36%
Weizenpreis
213,50 EUR -1,50 EUR -0,70%
Zinkpreis
3.595,90 USD 79,75 USD 2,27%
Zinnpreis
58.800,00 USD 3.074,00 USD 5,52%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,27%
Der Goldpreis gab um 20:40 Uhr um -2,02 Prozent auf 4.557,91 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.651,98 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -8,05 Prozent auf 76,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,51 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.988,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.079,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,38 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,35 Prozent auf 1.421,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.441,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 109,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,72 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 4,35 Prozent auf 105,57 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 101,17 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -4,30 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,84 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 4,99 Prozent auf 3,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,46 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -3,35 Prozent auf 2,85 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,94 US-Dollar.

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,74 Prozent auf 2,54 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,52 US-Dollar stand.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 0,83 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,52 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -9,29 Prozent auf 1,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,81 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 11,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,75 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -2,51 Prozent auf 334,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 342,70 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -1,42 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,75 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagabend nach. Um -1,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,32 Prozent auf 2,96 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,89 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 9,18 Prozent.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:10 Uhr wurde ein Preis von 16,96 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 16,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 3,84 Prozent auf 107,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 103,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 18:57 Uhr steht ein Plus von 1,35 Prozent auf 109,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 107,75 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Reispreis um 1,29 Prozent auf 12,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 0,94 Prozent auf 590,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 584,50 US-Dollar stand.

Nach 47,85 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Freitagabend um 4,49 Prozent auf 50,00 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.net

