Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

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Goldpreis steuert auf zweiten Wochenverlust in Folge zu - was das Edelmetall belastet

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SpaceX, Anthropic, OpenAI: Sind die Mega-IPOs Schuld am Verfall von Bitcoin, Gold und Silber?

Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis . Um 10:05 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.215,28 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.215,28 US-Dollar).

Werte in diesem Artikel

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

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