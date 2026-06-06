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Rohstoffe an der Börse

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

30.06.26 20:43 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.125,94 USD -49,68 USD -1,56%
News
Baumwolle
0,72 USD USD 0,31%
News
Bleipreis
1.871,10 USD -7,90 USD -0,42%
News
Dieselpreis Benzin
1,76 EUR 0,02 EUR 1,32%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,85 EUR 0,65 EUR 0,67%
News
Erdgaspreis - TTF
43,64 EUR 1,09 EUR 2,56%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,26 USD 0,08 USD 2,51%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.023,17 USD 5,58 USD 0,14%
News
Haferpreis
2,62 USD 0,02 USD 0,87%
News
Heizölpreis
87,71 USD -0,26 USD -0,30%
News
Holzpreis
617,00 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
3,11 USD 0,20 USD 6,90%
News
Kakaopreis
3.816,00 GBP 106,00 GBP 2,86%
News
Kohlepreis
119,10 USD 2,45 USD 2,10%
News
Kupferpreis
13.302,25 USD 15,25 USD 0,11%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD 0,01 USD 0,31%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,59%
News
Maispreis
4,13 USD 0,11 USD 2,61%
News
Mastrindpreis
3,64 USD -0,03 USD -0,85%
News
Milchpreis
15,99 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
684,46 USD 2,39 USD 0,35%
News
Nickelpreis
16.453,50 USD -106,50 USD -0,64%
News
Ölpreis (Brent)
72,92 USD 0,37 USD 0,51%
News
Ölpreis (WTI)
70,05 USD -0,70 USD -0,99%
News
Orangensaftpreis
1,73 USD 0,31 USD 21,87%
News
Palladiumpreis
1.217,00 USD -1,00 USD -0,08%
News
Palmölpreis
4.472,00 MYR -55,00 MYR -1,21%
News
Platinpreis
1.555,50 USD -23,00 USD -1,46%
News
Rapspreis
513,00 EUR 0,75 EUR 0,15%
News
Reispreis
12,82 USD -0,40 USD -2,99%
News
Silberpreis
59,55 USD 1,23 USD 2,11%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,70 USD USD
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD -0,02 USD -3,61%
News
Sojabohnenpreis
11,18 USD 0,09 USD 0,79%
News
Super Benzin
1,84 EUR 0,01 EUR 0,66%
News
Weizenpreis
202,00 EUR -0,50 EUR -0,25%
News
Zinkpreis
3.490,15 USD 30,40 USD 0,88%
News
Zinnpreis
50.301,00 USD 201,00 USD 0,40%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,35%
News

Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 0,31 Prozent auf 4.029,96 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.017,59 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,33 Prozent auf 59,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 58,32 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -1,52 Prozent auf 1.554,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.578,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.218,00 US-Dollar) geht es um -0,57 Prozent auf 1.211,00 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,51 Prozent auf 72,92 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 72,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 69,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,75 US-Dollar).

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:23 Uhr auf 0,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,72 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,87 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,60 US-Dollar.

Nach 2,91 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagabend um 6,90 Prozent auf 3,11 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 19:00 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 0,31 Prozent auf 2,58 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,57 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:19 Uhr zieht der Maispreis um 2,61 Prozent auf 4,13 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,02 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,85 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 21,87 Prozent auf 1,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,42 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,09 US-Dollar am Vortag auf 11,18 US-Dollar nach oben (+0,79Prozent).

Zudem bewegt sich der Sojabohnenmehlpreis seitwärts. Um 20:19 Uhr wurde ein Preis von 304,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sojabohnenmehlpreis bei 304,70 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -3,61 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 2,42 Prozent stärker bei 3,26 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,18 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,59 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,94 US-Dollar.

Nach 16,00 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um -0,06 Prozent auf 15,99 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,30 Prozent auf 87,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 87,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:06 Uhr steht ein Plus von 2,10 Prozent auf 119,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 116,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -2,99 Prozent auf 12,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 13,22 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 617,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (616,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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