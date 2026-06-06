Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
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Der Goldpreis ist am Abend gestiegen. So gewann der Goldpreis um 20:40 Uhr 0,31 Prozent auf 4.029,96 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.017,59 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,33 Prozent auf 59,68 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 58,32 US-Dollar.
Daneben sinkt der Platinpreis um -1,52 Prozent auf 1.554,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.578,50 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.218,00 US-Dollar) geht es um -0,57 Prozent auf 1.211,00 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,51 Prozent auf 72,92 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 72,55 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 69,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,44 Prozent im Vergleich zum Vortag (70,75 US-Dollar).
Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 20:23 Uhr auf 0,72 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,72 US-Dollar lag.
Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,87 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 2,60 US-Dollar.
Nach 2,91 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagabend um 6,90 Prozent auf 3,11 US-Dollar gestiegen.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 19:00 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 0,31 Prozent auf 2,58 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,57 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:19 Uhr zieht der Maispreis um 2,61 Prozent auf 4,13 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,02 US-Dollar gemeldet wurde.
Indessen reduziert sich der Mastrindpreis um -0,85 Prozent auf 3,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,67 US-Dollar.
Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 21,87 Prozent auf 1,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,42 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,09 US-Dollar am Vortag auf 11,18 US-Dollar nach oben (+0,79Prozent).
Zudem bewegt sich der Sojabohnenmehlpreis seitwärts. Um 20:19 Uhr wurde ein Preis von 304,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sojabohnenmehlpreis bei 304,70 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -3,61 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:03 Uhr auf. Es geht 0,35 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 2,42 Prozent stärker bei 3,26 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,18 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,59 Prozent auf 0,94 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,94 US-Dollar.
Nach 16,00 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Dienstagabend um -0,06 Prozent auf 15,99 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,30 Prozent auf 87,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 87,97 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 19:06 Uhr steht ein Plus von 2,10 Prozent auf 119,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 116,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -2,99 Prozent auf 12,82 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 13,22 US-Dollar.
Währenddessen wird der Holzpreis bei 617,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (616,00 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com