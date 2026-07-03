DAX25.779 +0,8%Est506.413 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0000 ±0,0%Nas25.833 -0,8%Bitcoin54.829 -0,7%Euro1,1437 ±0,0%Öl72,12 +0,8%Gold4.175 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX geht auf Rekordniveau ins Wochenende -- Kein Handel am US-Markt -- RENK mit Übernahme -- Micron, Apple, Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Mercedes-Benz-Aktie mit 25 Prozent Verlust seit Jahresbeginn - Kommt jetzt die Wende? Mercedes-Benz-Aktie mit 25 Prozent Verlust seit Jahresbeginn - Kommt jetzt die Wende?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

05.07.26 20:43 Uhr
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.090,50 USD -1,00 USD -0,03%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
News
Bleipreis
1.851,00 USD 22,50 USD 1,23%
News
Dieselpreis Benzin
1,93 EUR -0,01 EUR -0,62%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,17 EUR 0,93 EUR 0,95%
News
Erdgaspreis - TTF
44,35 EUR 1,42 EUR 3,31%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,05 USD 1,53%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.174,91 USD USD
News
Haferpreis
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
News
Heizölpreis
86,12 USD 2,11 USD 2,52%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
News
Kakaopreis
3.729,00 GBP 9,00 GBP 0,24%
News
Kohlepreis
122,50 USD 1,50 USD 1,24%
News
Kupferpreis
13.298,50 USD 96,50 USD 0,73%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
News
Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.115,00 USD 45,00 USD 0,28%
News
Ölpreis (Brent)
72,12 USD 0,56 USD 0,78%
News
Ölpreis (WTI)
68,78 USD 0,09 USD 0,13%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
News
Palladiumpreis
1.270,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.440,00 MYR -2,00 MYR -0,05%
News
Platinpreis
1.644,00 USD USD
News
Rapspreis
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
News
Reispreis
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
News
Silberpreis
62,36 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
News
Super Benzin
2,00 EUR -0,01 EUR -0,55%
News
Weizenpreis
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
News
Zinkpreis
3.546,00 USD 71,00 USD 2,04%
News
Zinnpreis
52.000,00 USD 800,00 USD 1,56%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,93%
News

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.174,91 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.174,91 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 62,36 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 62,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.644,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.644,00 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.270,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.270,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis