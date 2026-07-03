Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.174,91 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.174,91 US-Dollar).

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Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 62,36 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 62,36 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.644,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.644,00 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.270,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.270,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net