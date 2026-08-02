Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Marktüberblick Rohstoffe

03.08.26 20:43 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,12 Prozent auf 4.037,68 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.042,68 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,36 Prozent auf 57,87 US-Dollar, nach 57,66 US-Dollar am Vortag.

Nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um -1,70 Prozent auf 1.623,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.252,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.279,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -7,08 Prozent auf 83,74 US-Dollar, nach 90,12 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -5,11 Prozent auf 80,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 84,67 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:28 Uhr notiert der Baumwolle 1,06 Prozent stärker bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 20:16 Uhr zieht der Haferpreis um 1,85 Prozent auf 3,16 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 3,32 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Montagabend um -3,79 Prozent auf 3,20 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,15 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,41 US-Dollar am Vortag auf 4,50 US-Dollar nach oben (+2,04Prozent).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,08 Prozent auf 3,48 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,48 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,55 US-Dollar) geht es um 2,19 Prozent auf 1,58 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,28 Prozent auf 11,69 US-Dollar, nach 11,72 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,42 Prozent auf 313,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 312,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 2,34 Prozent auf 0,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 2,39 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend hinzu. Um 0,95 Prozent auf 2,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,75 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -1,21 Prozent auf 0,98 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 15,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -5,37 Prozent auf 102,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 108,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,76 Prozent auf 14,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 13,96 US-Dollar.

Daneben sinkt der Holzpreis um -1,71 Prozent auf 603,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 614,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 18:56 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -0,91 Prozent niedriger bei 57,65 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 58,18 Euro.

Redaktion finanzen.net