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Marktüberblick Rohstoffe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,179.00 USD -19.25 USD -0.6 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.01 USD 1.06 %
News
Bleipreis
1,851.45 USD -10.40 USD -0.56 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.00 EUR 0 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.35 EUR -0.45 EUR -0.4 %
News
Erdgaspreis - TTF
57.65 EUR -0.53 EUR -0.91 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.77 USD 0.02 USD 0.8 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,051.57 USD 8.89 USD 0.22 %
News
Haferpreis
3.16 USD 0.06 USD 1.85 %
News
Heizölpreis
102.50 USD -5.81 USD -5.37 %
News
Holzpreis
601.50 USD -12.50 USD -2.04 %
News
Kaffeepreis
3.20 USD -0.13 USD -3.79 %
News
Kakaopreis
4,402.00 GBP 391.00 GBP 9.75 %
News
Kohlepreis
118.50 USD -1.60 USD -1.33 %
News
Kupferpreis
13,833.30 USD 40.15 USD 0.29 %
News
Lebendrindpreis
2.31 USD 0.00 USD -0.15 %
News
Mageres Schwein Preis
0.98 USD -0.01 USD -1.21 %
News
Maispreis
4.50 USD 0.09 USD 2.04 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.00 USD 0.08 %
News
Milchpreis
15.66 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
778.41 USD 36.98 USD 4.99 %
News
Nickelpreis
17,094.00 USD 150.00 USD 0.89 %
News
Ölpreis (Brent)
83.73 USD -6.39 USD -7.09 %
News
Ölpreis (WTI)
80.22 USD -4.45 USD -5.26 %
News
Orangensaftpreis
1.58 USD 0.03 USD 2.19 %
News
Palladiumpreis
1,259.00 USD -20.50 USD -1.6 %
News
Palmölpreis
4,475.00 MYR -60.00 MYR -1.32 %
News
Platinpreis
1,630.50 USD -21.00 USD -1.27 %
News
Rapspreis
457.50 EUR -29.25 EUR -6.01 %
News
Reispreis
14.21 USD 0.25 USD 1.76 %
News
Silberpreis
58.02 USD 0.36 USD 0.62 %
News
Sojabohnenmehlpreis
313.50 USD 1.30 USD 0.42 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.02 USD 2.34 %
News
Sojabohnenpreis
11.69 USD -0.03 USD -0.28 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.00 EUR 0.14 %
News
Weizenpreis
223.25 EUR -4.50 EUR -1.98 %
News
Zinkpreis
3,710.45 USD 48.80 USD 1.33 %
News
Zinnpreis
54,658.50 USD 547.00 USD 1.01 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 2.39 %
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,12 Prozent auf 4.037,68 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.042,68 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,36 Prozent auf 57,87 US-Dollar, nach 57,66 US-Dollar am Vortag.

Nach 1.651,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um -1,70 Prozent auf 1.623,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.252,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.279,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -7,08 Prozent auf 83,74 US-Dollar, nach 90,12 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -5,11 Prozent auf 80,34 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 84,67 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit einem Kursgewinn. Um 20:28 Uhr notiert der Baumwolle 1,06 Prozent stärker bei 0,81 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 20:16 Uhr zieht der Haferpreis um 1,85 Prozent auf 3,16 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 3,32 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Montagabend um -3,79 Prozent auf 3,20 US-Dollar gesunken.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,15 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,41 US-Dollar am Vortag auf 4,50 US-Dollar nach oben (+2,04Prozent).

Währenddessen legt der Mastrindpreis um 0,08 Prozent auf 3,48 US-Dollar zu. Gestern war der Mastrindpreis noch 3,48 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,55 US-Dollar) geht es um 2,19 Prozent auf 1,58 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,28 Prozent auf 11,69 US-Dollar, nach 11,72 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,42 Prozent auf 313,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 312,20 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Montagabend hinzu. Um 2,34 Prozent auf 0,69 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 2,39 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagabend hinzu. Um 0,95 Prozent auf 2,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,75 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -1,21 Prozent auf 0,98 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 15,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -5,37 Prozent auf 102,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 108,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,76 Prozent auf 14,21 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Reispreis-Kurs noch bei 13,96 US-Dollar.

Daneben sinkt der Holzpreis um -1,71 Prozent auf 603,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 614,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 18:56 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -0,91 Prozent niedriger bei 57,65 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 58,18 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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