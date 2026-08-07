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Marktüberblick Rohstoffe

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,280.00 USD 21.00 USD 0.64 %
News
Baumwolle
0.83 USD 0.01 USD 1.54 %
News
Bleipreis
1,840.50 USD -10.50 USD -0.57 %
News
Dieselpreis Benzin
2.15 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
108.11 EUR 0.58 EUR 0.54 %
News
Erdgaspreis - TTF
55.12 EUR -0.87 EUR -1.55 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.66 USD 0.02 USD 0.83 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,342.26 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.11 USD 0.01 USD 0.32 %
News
Heizölpreis
103.03 USD 0.53 USD 0.52 %
News
Holzpreis
578.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
3.36 USD 0.14 USD 4.32 %
News
Kakaopreis
4,249.00 GBP 4.00 GBP 0.09 %
News
Kohlepreis
116.75 USD 0.40 USD 0.34 %
News
Kupferpreis
14,240.00 USD -215.00 USD -1.49 %
News
Lebendrindpreis
2.31 USD 0.00 USD 0.11 %
News
Mageres Schwein Preis
0.95 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Maispreis
4.39 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Mastrindpreis
3.52 USD 0.04 USD 1.03 %
News
Milchpreis
16.75 USD 0.05 USD 0.3 %
News
Naphthapreis (European)
717.12 USD 14.44 USD 2.05 %
News
Nickelpreis
16,745.00 USD 150.00 USD 0.9 %
News
Ölpreis (Brent)
83.55 USD 1.06 USD 1.29 %
News
Ölpreis (WTI)
78.18 USD 0.89 USD 1.15 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD -0.09 USD -5.85 %
News
Palladiumpreis
1,374.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,527.00 MYR -7.00 MYR -0.15 %
News
Platinpreis
1,753.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
526.25 EUR 2.75 EUR 0.53 %
News
Reispreis
14.28 USD 0.10 USD 0.67 %
News
Silberpreis
63.55 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
308.10 USD -2.60 USD -0.84 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.68 %
News
Sojabohnenpreis
11.57 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Super Benzin
2.08 EUR 0.00 EUR 0.24 %
News
Weizenpreis
220.50 EUR -0.50 EUR -0.23 %
News
Zinkpreis
3,785.00 USD -72.00 USD -1.87 %
News
Zinnpreis
56,100.00 USD -400.00 USD -0.71 %
News
Zuckerpreis
0.16 USD 0.01 USD 5.65 %
News

Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.342,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.342,26 US-Dollar.

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Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 11:29 Uhr wurde ein Preis von 63,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 63,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.753,00 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 11:29 Uhr werden 1.374,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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