Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.375,60 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.375,60 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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