Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Marktüberblick Rohstoffe

15.08.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis . Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.375,60 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.375,60 US-Dollar.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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