DAX 25.494 +0,9%ESt50 6.301 +0,9%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,58 -1,2%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.473 +0,1%Euro 1,1239 +0,1%Öl 99,1 -1,3%Gold 4.153 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,118.00 USD -4.00 USD -0.13 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.02 USD 2.63 %
News
Bleipreis
1,829.35 USD 3.00 USD 0.16 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.70 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.80 EUR -0.70 EUR -0.5 %
News
Erdgaspreis - TTF
73.45 EUR -2.11 EUR -2.79 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.08 USD 0.01 USD 0.39 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,154.54 USD 14.65 USD 0.35 %
News
Haferpreis
4.19 USD 0.02 USD 0.48 %
News
Heizölpreis
118.35 USD -1.85 USD -1.54 %
News
Holzpreis
523.50 USD -3.00 USD -0.57 %
News
Kaffeepreis
2.96 USD 0.03 USD 1.11 %
News
Kakaopreis
4,369.00 GBP -13.00 GBP -0.3 %
News
Kohlepreis
145.30 USD 1.45 USD 1.01 %
News
Kupferpreis
14,428.85 USD 75.00 USD 0.52 %
News
Lebendrindpreis
2.17 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Maispreis
5.00 USD 0.02 USD 0.45 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD -0.01 USD -0.23 %
News
Milchpreis
15.02 USD -0.03 USD -0.2 %
News
Naphthapreis (European)
850.94 USD -3.63 USD -0.43 %
News
Nickelpreis
15,469.00 USD 34.00 USD 0.22 %
News
Ölpreis (Brent)
99.15 USD -1.17 USD -1.17 %
News
Ölpreis (WTI)
87.94 USD -1.49 USD -1.67 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD 0.09 USD 6.77 %
News
Palladiumpreis
1,166.50 USD -11.50 USD -0.98 %
News
Palmölpreis
4,390.00 MYR 36.00 MYR 0.83 %
News
Platinpreis
1,719.50 USD 2.00 USD 0.12 %
News
Rapspreis
535.25 EUR -3.50 EUR -0.65 %
News
Reispreis
16.30 USD 0.07 USD 0.4 %
News
Silberpreis
61.13 USD 0.03 USD 0.05 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.50 USD 1.60 USD 0.46 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD -0.29 %
News
Sojabohnenpreis
12.83 USD 0.02 USD 0.18 %
News
Super Benzin
2.14 EUR -0.01 EUR -0.51 %
News
Weizenpreis
245.00 EUR 3.75 EUR 1.55 %
News
Zinkpreis
3,773.85 USD -23.50 USD -0.62 %
News
Zinnpreis
54,199.00 USD -152.00 USD -0.28 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -0.24 %
News

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 4.140,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.139,89 US-Dollar gelegen hatte.

Werbung

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Silberpreis um -0,18 Prozent auf 60,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,10 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.718,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.717,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,02 Prozent auf 1.166,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.178,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 99,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,32 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,94 Prozent auf 88,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 89,43 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,48 Prozent auf 4,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,35 Prozent auf 4,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,20 Prozent auf 12,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,40 Prozent auf 347,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 345,90 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,29 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,21 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,49 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,07 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,76 Prozent auf 118,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 120,20 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Kohlepreis um 0,70 Prozent auf 144,85 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 143,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.