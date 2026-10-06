Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

Gold, Öl & Co. aktuell

06.10.26 10:13 Uhr

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 4.140,70 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.139,89 US-Dollar gelegen hatte.

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In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Silberpreis um -0,18 Prozent auf 60,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 61,10 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.718,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.717,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,02 Prozent auf 1.166,00 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.178,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 99,86 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (100,32 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,94 Prozent auf 88,59 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 89,43 US-Dollar.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,48 Prozent auf 4,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,35 Prozent auf 4,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,97 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,20 Prozent auf 12,83 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,40 Prozent auf 347,30 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 345,90 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,29 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,21 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,49 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,07 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,76 Prozent auf 118,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 120,20 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Kohlepreis um 0,70 Prozent auf 144,85 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 143,85 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net