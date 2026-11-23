Gold, Öl & Co. aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 2,26 Prozent auf 3.612,52 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 3.532,80 US-Dollar gelegen hatte.

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In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 3,37 Prozent auf 42,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 41,20 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.322,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.305,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,26 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Palladiumpreis um 1,17 Prozent auf 904,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 894,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 91,59 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,57 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,44 Prozent auf 83,04 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,41 US-Dollar.

Mit dem Baumwolle geht es indes nordwärts. Der Baumwolle gewinnt 2,88 Prozent auf 0,78 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,29 Prozent auf 4,36 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,35 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,49 Prozent auf 12,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,47 Prozent auf 342,60 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 341,00 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,65 Prozent auf 0,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -8,65 Prozent auf 3,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 17,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 17,74 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,26 Prozent auf 103,29 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 103,56 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:40 Uhr auf. Es geht 1,13 Prozent auf 134,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 132,50 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net