Rohstoffe im Fokus

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -0,60 Prozent auf 3.568,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3.589,37 US-Dollar gelegen hatte.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 0,41 Prozent auf 41,57 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 41,40 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 3,42 Prozent auf 1.300,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.257,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 885,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vortag (852,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 94,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (94,61 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,22 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 84,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,68 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 12:52 Uhr gibt der Kakaopreis um -0,30 Prozent auf 4.028,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4.040,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 12:05 Uhr ab. Es geht -0,08 Prozent auf 12,43 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 12,44 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 9,94 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,27 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 0,54 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 13:04 Uhr auf 98,27 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 97,74 US-Dollar lag.

Redaktion Finanzen.net