DAX24.050 -1,7%Est505.832 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +1,7%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.242 -0,4%Euro1,1627 -0,4%Öl109,3 +3,3%Gold4.548 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost letztlich in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark? Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?
Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe

Edelmetalle unter Druck: Darum geben Gold und Silber vor dem Wochenende nach

15.05.26 11:33 Uhr
Goldpreis und Silberpreis fallen: Anleger trennen sich vor dem Wochenende von Edelmetallen | finanzen.net

Der Goldpreis hat am Freitag merklich nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.542,21 USD -109,77 USD -2,36%
News
Silberpreis
77,40 USD -6,11 USD -7,32%
News

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls fiel um 2,1 Prozent auf 4.555 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 6. April.

Händler verweisen auf die fehlenden Fortschritte mit Blick auf den Iran-Krieg.

Die Anleger hätten von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Trump befindet sich inzwischen wieder auf der Rückreise. Die Ölpreise legte daher am Freitag zu. Dies schürt Inflationsgefahren, die sich dann auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken dürfte.

Der Goldpreis gerät unter Druck, da höhere Leitzinsen die Nachfrage nach Gold dämpfen. Seit Kriegsbeginn Ende Februar haben die geänderten Zinserwartungen die Goldpreise belastet. Aktuell wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank ihre Zinsen zunächst nicht senken wird. Von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden Leitzinsanhebungen erwartet. Gold wirft keine laufende Verzinsung ab und verliert damit im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren an Attraktivität.

Der Goldpreis wird zudem durch den gestiegenen Dollarkurs gedrückt. Edelmetalle werden in Dollar gehandelt. Ein höherer Dollarkurs erhöht die Preise für Anleger in anderen Währungsräumen und dämpft die Nachfrage.

Auch der Silberpreis gab nach. Der Preis für eine Feinunze sank um 6,3 Prozent auf 78,28 Dollar. Zudem gaben auch die Preise von wichtigen Industriemetallen wie Kupfer nach.

/jsl/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock, Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis