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Rohstoffe im Blick

Comeback beim Gold? Edelmetall klettert etwas höher

Comeback beim Gold? Edelmetall klettert etwas höher

Der Goldpreis hat am Montag etwas zugelegt.

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Der Goldpreis hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.152 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,25 Prozent mehr als am Freitag.

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Der Goldpreis hatte sich an den vergangenen Tagen stabilisiert, nachdem er im September um rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Die gestiegenen Kreditrisiken in der Eurozone stützten jedoch in den vergangenen Tagen die Goldpreisentwicklung. Vor allem die angespannte Lage in Frankreich sorgt für Verunsicherung und treibt dort die Renditen am Anleihemarkt nach oben.

Die schwierige fiskalische und politische Lage in Frankreich wirkt sich auch auf die Märkte in anderen Ländern der Eurozone aus. Einige Experten fühlen sich bereits an die Euro-Staatsschuldenkrise erinnert. Gold wird in diesem Umfeld als sicherer Hafen gesucht.

Zudem hatte ein enttäuschend ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht am Freitag für den Monat September die Erwartung auf eine Leitzinserhöhung in den USA gedämpft. Höhere US-Zinsen verringern tendenziell die Attraktivität von Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft.

/jsl/he

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

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