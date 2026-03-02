DAX24.124 -2,1%Est505.865 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,50 +3,1%Gold5.307 -0,3%
03.03.26 08:27 Uhr
Öl-Rally geht in die nächste Runde: Preise steigen nach tödlichen Schlägen gegen Iran-Führung | finanzen.net

Die Ölpreise setzen ihren Höhenflug fort, während der Iran mit einer vollständigen Sperrung der Straße von Hormus droht - dem Nadelöhr für ein Fünftel der weltweiten Öltransporte.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
80,52 USD 2,45 USD 3,14%
News
Ölpreis (WTI)
74,16 USD 2,93 USD 4,11%
News

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Nach einem kräftigen Anstieg am ersten Handelstag nach dem Start des Iran-Kriegs legten die Preise zunächst bis zu rund drei Prozent zu, blieben aber unter dem Höchststand aus den ersten Handelsstunden am Montag. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich am Dienstag gegen 8 Uhr um drei Prozent oder 2,35 Dollar auf 80,09 Dollar.

Hoch von Montag noch nicht erreicht

Am Montag war der Preis im frühen Handel bis auf 82,37 Dollar geklettert. Im Tagesverlauf bröckelte der Kurs wieder etwas ab - am Tagesende stand aber dennoch ein Plus von mehr als 5 Dollar oder rund sieben Prozent auf 77,74 Dollar auf dem Kurszettel. Beim Öl der US-Sorte WTI sah die Bewegung ähnlich aus. Hier legte der Preis am Dienstag im frühen Handel etwas mehr als zwei Prozent auf knapp 73 Dollar zu.

Krieg in Nahost treibt Ölpreise deutlich an

Am Wochenende hatten Israel und die USA den Iran angegriffen und dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes Ajatollah Ali Chamenei getötet. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels.

Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge in der ölreichen Region am Persischen Golf. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern. In der Nacht auf Dienstag setzten sich die gegenseitigen Angriffe fort. Der Iran drohte zudem mit einer vollständigen Sperre der Straße von Hormus.

