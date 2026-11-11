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Rohstoffe im Blick

Ölpreise fangen sich nach dem Rückschlag - das steckt dahinter

Ölpreise fangen sich nach dem Rückschlag - das steckt dahinter

Die Ölpreise haben nach ihrem jüngsten Kursrutsch wieder etwas zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
91.61 USD 0.12 USD 0.13 %
News
Ölpreis (WTI)
86.42 USD 0.38 USD 0.44 %
News

Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete am Mittwoch 92,07 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag.

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Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auf den Notierungen gelastet. Am Dienstag war der Preis für Öl der Sorte Brent erstmals seit August unter die runde Marke von 90 Dollar gerutscht. Zur Wochenmitte nun setzte eine leichte Gegenbewegung ein.

US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht notwendig, doch bei den indirekten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien unter Vermittlung Katars sind kaum Fortschritte zu verzeichnen. Zudem halten die Spannungen in der Region an. So haben Irans Streitkräfte in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus intensiviert. Diese Meerenge ist weltweit bedeutend für den Transport von Erdöl und Flüssigerdgas.

Gleichwohl fließt weiterhin Rohöl aus der Region, sodass die Liefermengen wieder fast das Vorkriegsniveau erreicht haben. Das übt derzeit Druck auf die Terminkontrakte für Öl aus.

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Entsprechend sieht Analyst Pavel Molchanov vom Finanzdienstleistungskonzern Raymond James & Associates aktuell Anzeichen für eine Entspannung am Ölmarkt.

Sollten die Kriegsparteien letztlich ein dauerhaftes Abkommen schließen, dürfte dieses seiner Einschätzung nach zwar ein unübersichtlicher Kompromiss sein, der viele Fragen offenlässt. Aber solange die Straße von Hormus dauerhaft wieder geöffnet werde, sei das alles, was den Ölmarkt interessiert.

/la/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Jim Barber / Shutterstock.com, bioraven / Shutterstock.com

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