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Rohstoffe im Blick

Ölpreise steigen deutlich nach Angriff auf Ölfeld in Saudi Arabien - So teuer ist das schwarze Gold

Ölpreise steigen deutlich nach Angriff auf Ölfeld in Saudi Arabien - So teuer ist das schwarze Gold

Die Rohölmärkte reagieren empfindlich auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Händler beobachten die Sicherheitslage in einer für die weltweite Energieversorgung wichtigen Region genau.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
111.44 USD 2.62 USD 2.41 %
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Ölpreis (WTI)
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Die Ölpreise haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Ein Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien schürte am Markt die Sorge vor einer Verknappung des Ölangebots und einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee kostete am Morgen 111,48 US-Dollar. Das sind etwa zweieinhalb Prozent mehr als am Vortag.

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Angriff auf Ölfeld schürt Sorgen um Ölversorgung

Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco sei eine Drohne durch die Luftabwehr abgeschossen worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Dabei wurden zwei Menschen durch Trümmerteile getötet. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus dem saudischen Energieministerium berichtete, sei der Betrieb auf dem Ölfeld - das über eine Förderkapazität von einer Million Barrel Rohöl pro Tag verfügt - nicht beeinträchtigt worden.

Weitere Angriffe verschärfen die Spannungen

Bei einem weiteren Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam wurde ein Mensch getötet. Wie die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mitteilte, wurden bei der Attacke acht weitere Menschen verletzt. Die USA haben nach den Angriffen, die bereits am Mittwoch stattgefunden haben, den Abzug eines Teils ihres Botschaftspersonals sowie der dazugehörigen Familienangehörigen aus dem Königreich angeordnet.

Ölpreis seit Jahresbeginn um mehr als 80 Prozent gestiegen

Die anhaltenden militärischen Angriffe in der ölreichen Region am Persischen Golf in den vergangenen Tagen und das Risiko einer erneuten Eskalation nach den Zwischenwahlen (Midterms) in den USA hätten die Ölpreise gestützt, sagte die Rohstoffhändlerin Rebecca Babin vom Finanzdienstleister CIBC Private Wealth Group.

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Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent mittlerweile um mehr als 80 Prozent verteuert, nachdem die Ölströme aus dem Persischen Golf durch den Krieg zwischen den USA und dem Iran gestört wurden.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Zepedrocoelho / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com

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