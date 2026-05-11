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Ölpreis zieht leicht an - bleibt aber unter Hoch vom Wochenstart

12.05.26 06:40 Uhr
Ölmarkt leicht im Plus - Rekordniveau vom Wochenstart bleibt unerreicht | finanzen.net

Der Ölpreis hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt, blieb aber unter dem am Montagmorgen erreichten Hoch.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um 0,75 Prozent auf 104,99 Dollar. Am Montagmorgen war der Preis für die weltweite Referenzsorte um fast fünf Prozent auf 105,99 Dollar geklettert. Im Tagesverlauf gab der Preis für Brent-Öl einen Teil seiner Gewinne ab. In der Nacht auf Dienstag gab es keine marktbewegenden Nachrichten über die Lage im Iran-Krieg, auch wenn US-Präsident Donald Trump den Ton wieder einmal verschärfte.

Die inzwischen seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Trumps Einschätzung nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe." Trump sagte, die Feuerpause liege quasi auf der Intensivstation, wo ein Arzt hereinkomme und sage: "Sir, Ihr Angehöriger hat eine Überlebenschance von etwa einem Prozent". Dennoch glaube er weiterhin, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei, sagte er auf Nachfrage eines Journalisten.

In dem vom Iran vorgelegten Plan heißt es laut Staatsmedien, dass die USA Reparationen für die angerichteten Kriegsschäden im Iran zahlen müssten. Die Islamische Republik fordert demnach auch die volle Souveränität über die Straße von Hormus, ein Ende der Sanktionen gegen das Land und die Freigabe beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte. Keine Rolle spielte in der Antwort laut den Berichten der Streit über das iranische Atomprogramm.

Am Montagabend (Ortszeit) wollte Trump mit seinem Team für nationale Sicherheit das weitere Vorgehen erörtern, wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf US-Beamte berichtete. Neben Vizepräsident JD Vance sollten demnach auch der Sondergesandte Steve Witkoff, CIA-Chef John Ratcliffe, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Generalstabschef Dan Caine an dem Treffen teilnehmen.

/zb/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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