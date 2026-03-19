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Rohstoffe im Fokus

Ölpreise verharren auf hohem Niveau - das steckt dahinter

20.03.26 10:30 Uhr
Ölpreise stabil auf hohem Niveau - die Gründe | finanzen.net

Die Ölpreise haben den jüngsten Höhenflug vorerst gestoppt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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Ölpreis (WTI)
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Am Morgen wurde Rohöl der Sorte Brent bei etwa 109 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Am Donnerstag war die Notierung noch zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen, nach Angriffen auf die Gasindustrie in Katar und dem Iran.

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Zwar zeichnet fast drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran weiter kein Ende des Kriegs ab. Zuletzt ist die Lage aber zumindest nicht weiter eskaliert. Zudem kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass Israel keine Energieanlagen im Iran mehr angreifen werde.

Allerdings gingen die Angriffe auch am Freitag weiter. In Kuwait wurden mehrere Anlagen einer Raffinerie nach einem Drohnenangriff, der einen Brand verursachte, stillgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna auf Twitter mitteilte. Das Opec-Mitglied hat bereits zuvor wie andere Förderstaaten auch die Produktion wegen voller Öllager gedrosselt.

Rohstoffexperten der Commerzbank rechnen weiter mit einem hohen Niveau der Ölpreise. Denn nach wie vor zeichne sich keine baldige Wiederaufnahme der Lieferungen durch die Straße von Hormus ab. Der Seeweg ist wichtig für den Transport von Öl und Gas.

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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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