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Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,070.30 USD 21.00 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD -0.11 %
News
Bleipreis
1,853.60 USD -2.25 USD -0.12 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.01 EUR -0.31 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.50 EUR -5.00 EUR -3.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
85.47 EUR 2.74 EUR 3.31 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.31 USD 0.10 USD 2.98 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,027.66 USD -112.78 USD -2.72 %
News
Haferpreis
3.45 USD 0.11 USD 3.22 %
News
Heizölpreis
109.63 USD -1.59 USD -1.43 %
News
Holzpreis
510.50 USD -1.00 USD -0.2 %
News
Kaffeepreis
2.71 USD -0.02 USD -0.8 %
News
Kakaopreis
3,632.00 GBP -145.00 GBP -3.84 %
News
Kohlepreis
134.00 USD 2.25 USD 1.71 %
News
Kupferpreis
14,028.85 USD 78.85 USD 0.57 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.03 USD 1.36 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
4.48 USD 0.09 USD 1.99 %
News
Mastrindpreis
3.30 USD 0.02 USD 0.65 %
News
Milchpreis
17.80 USD 0.17 USD 0.96 %
News
Naphthapreis (European)
822.91 USD -36.83 USD -4.28 %
News
Nickelpreis
16,184.00 USD 92.50 USD 0.57 %
News
Ölpreis (Brent)
91.76 USD -0.81 USD -0.88 %
News
Ölpreis (WTI)
86.38 USD -0.47 USD -0.54 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.08 USD 6.07 %
News
Palladiumpreis
1,031.50 USD 3.00 USD 0.29 %
News
Palmölpreis
4,023.00 MYR -25.00 MYR -0.62 %
News
Platinpreis
1,540.00 USD -21.50 USD -1.38 %
News
Rapspreis
524.50 EUR 1.00 EUR 0.19 %
News
Reispreis
17.89 USD 0.13 USD 0.73 %
News
Silberpreis
51.40 USD -1.74 USD -3.27 %
News
Sojabohnenmehlpreis
326.50 USD 5.80 USD 1.81 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.01 USD 1.1 %
News
Sojabohnenpreis
12.25 USD 0.42 USD 3.57 %
News
Super Benzin
2.01 EUR -0.01 EUR -0.45 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR 1.25 EUR 0.55 %
News
Zinkpreis
3,753.50 USD -5.15 USD -0.14 %
News
Zinnpreis
46,348.50 USD 36.00 USD 0.08 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.66 %
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -2,78 Prozent auf 4.025,15 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.140,44 US-Dollar.

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Daneben sinkt der Silberpreis um -3,41 Prozent auf 51,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 53,14 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,41 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:36 Uhr auf 1.539,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.561,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.030,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.028,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -1,04 Prozent auf 91,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,57 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend nach. Um -0,62 Prozent auf 86,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 3,22 Prozent auf 3,45 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,34 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,74 US-Dollar am Vortag auf 2,71 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 1,36 Prozent auf 2,19 US-Dollar, nach 2,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 1,99 Prozent auf 4,48 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,39 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,28 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 6,07 Prozent auf 1,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 3,57 Prozent auf 12,25 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,82 US-Dollar wert.

Nach 320,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend um 1,81 Prozent auf 326,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 1,10 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,62 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:01 Uhr ab. Es geht -0,66 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,86 Prozent auf 3,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Mageres Schwein Preis kaum von der Stelle. Um 20:05 Uhr werden 0,56 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,96 Prozent auf 17,80 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 17,63 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,66 Prozent auf 109,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 111,22 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,73 Prozent auf 17,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 17,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,20 Prozent auf 510,50 US-Dollar, nach 511,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 3,31 Prozent auf 85,47 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 82,73 Euro wert.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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