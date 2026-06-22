Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
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Der Goldpreis wertet am Dienstagmittag um -1,52 Prozent auf 4.127,89 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.191,63 US-Dollar.
Daneben sinkt der Silberpreis um -4,56 Prozent auf 62,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,20 US-Dollar.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.635,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.672,00 US-Dollar lag.
Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -2,48 Prozent auf 1.238,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.270,00 US-Dollar.
Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,37 Prozent auf 77,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 78,15 US-Dollar.
Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag nach. Um -0,01 Prozent auf 73,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 73,86 US-Dollar.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).
Währenddessen legt der Haferpreis um 1,81 Prozent auf 3,09 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,04 US-Dollar wert.
Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,77 US-Dollar am Vortag auf 2,75 US-Dollar nach unten (--0,74 Prozent).
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,41 Prozent auf 3.436,00 Britische Pfund, nach 3.450,00 Britische Pfund am Vortag.
Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 4,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,12 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,16 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,90 Prozent auf 302,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 299,80 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,35 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,71 US-Dollar.
Nach 0,13 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -0,15 Prozent auf 0,13 US-Dollar gesunken.
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,35 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,25 US-Dollar.
Daneben wertet der Milchpreis um 11:38 Uhr auf. Es geht 0,38 Prozent auf 16,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 16,00 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:11 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,32 Prozent auf 81,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,63 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Kohlepreis bei 125,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (126,05 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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