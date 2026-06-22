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Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag

23.06.26 13:17 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.410,35 USD 5,90 USD 0,17%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,02 USD -3,20%
News
Bleipreis
1.928,15 USD -6,05 USD -0,31%
News
Dieselpreis Benzin
1,73 EUR 0,01 EUR 0,52%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,62 EUR 0,52 EUR 0,53%
News
Erdgaspreis - TTF
42,01 EUR 1,26 EUR 3,08%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,22 USD -0,03 USD -1,01%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.128,11 USD -63,52 USD -1,52%
News
Haferpreis
3,09 USD 0,05 USD 1,56%
News
Heizölpreis
81,36 USD -0,26 USD -0,32%
News
Holzpreis
637,00 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
2,75 USD -0,02 USD -0,74%
News
Kakaopreis
3.440,00 GBP -10,00 GBP -0,29%
News
Kohlepreis
125,90 USD -0,15 USD -0,12%
News
Kupferpreis
13.641,65 USD 111,50 USD 0,82%
News
Lebendrindpreis
2,56 USD 0,01 USD 0,40%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD -0,39%
News
Maispreis
4,14 USD 0,02 USD 0,49%
News
Mastrindpreis
3,70 USD 0,04 USD 1,04%
News
Milchpreis
16,06 USD 0,06 USD 0,38%
News
Naphthapreis (European)
686,64 USD -5,61 USD -0,81%
News
Nickelpreis
17.639,00 USD 50,00 USD 0,28%
News
Ölpreis (Brent)
77,87 USD -0,28 USD -0,36%
News
Ölpreis (WTI)
73,76 USD -0,10 USD -0,14%
News
Orangensaftpreis
1,55 USD -0,04 USD -2,46%
News
Palladiumpreis
1.240,00 USD -30,00 USD -2,36%
News
Palmölpreis
4.613,00 MYR 19,00 MYR 0,41%
News
Platinpreis
1.635,00 USD -37,00 USD -2,21%
News
Rapspreis
511,75 EUR 5,50 EUR 1,09%
News
Reispreis
12,45 USD -0,03 USD -0,20%
News
Silberpreis
62,23 USD -2,97 USD -4,56%
News
Sojabohnenmehlpreis
302,80 USD 3,00 USD 1,00%
News
Sojabohnenölpreis
0,71 USD USD -0,38%
News
Sojabohnenpreis
11,21 USD 0,05 USD 0,45%
News
Super Benzin
1,81 EUR 0,01 EUR 0,78%
News
Weizenpreis
206,00 EUR 5,00 EUR 2,49%
News
Zinkpreis
3.612,40 USD 28,00 USD 0,78%
News
Zinnpreis
54.993,50 USD 1.844,50 USD 3,47%
News
Zuckerpreis
0,13 USD USD -0,15%
News

Der Goldpreis wertet am Dienstagmittag um -1,52 Prozent auf 4.127,89 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.191,63 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -4,56 Prozent auf 62,23 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 65,20 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -2,21 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 13:13 Uhr auf 1.635,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.672,00 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -2,48 Prozent auf 1.238,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.270,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,37 Prozent auf 77,86 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 78,15 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag nach. Um -0,01 Prozent auf 73,85 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 73,86 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,81 Prozent auf 3,09 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,04 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,77 US-Dollar am Vortag auf 2,75 US-Dollar nach unten (--0,74 Prozent).

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,41 Prozent auf 3.436,00 Britische Pfund, nach 3.450,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,49 Prozent auf 4,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,12 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,16 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,90 Prozent auf 302,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 299,80 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,35 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,71 US-Dollar.

Nach 0,13 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -0,15 Prozent auf 0,13 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,35 Prozent auf 3,21 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,25 US-Dollar.

Daneben wertet der Milchpreis um 11:38 Uhr auf. Es geht 0,38 Prozent auf 16,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 16,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 13:11 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,32 Prozent auf 81,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 81,63 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 125,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (126,05 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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