Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

Marktbericht zu Rohstoffen

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um 2,32 Prozent auf 4.124,45 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.031,06 US-Dollar.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,89 Prozent auf 60,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 59,17 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,91 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.623,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.593,00 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 4,13 Prozent auf 1.274,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.223,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,86 Prozent auf 71,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 71,19 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 0,07 Prozent auf 68,63 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 68,58 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 5,25 Prozent auf 2,86 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 2,72 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,24 US-Dollar am Vortag auf 3,16 US-Dollar nach unten (--2,67 Prozent).

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -1,16 Prozent auf 2,39 US-Dollar, nach 2,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:18 Uhr auf. Es geht 0,83 Prozent auf 4,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,21 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,64 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -0,51 Prozent auf 1,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,49 Prozent auf 11,32 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,26 US-Dollar wert.

Nach 306,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagabend um 0,36 Prozent auf 307,70 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,22 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:04 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,93 US-Dollar).

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,45 Prozent auf 15,55 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 15,48 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,24 Prozent auf 84,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 85,06 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 1,55 Prozent auf 121,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 119,25 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -0,47 Prozent auf 12,81 US-Dollar, nach 12,87 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,56 Prozent auf 623,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 619,50 US-Dollar wert.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 42,93 Euro am Vortag auf 42,57 Euro nach unten (--0,85 Prozent).

Redaktion finanzen.net