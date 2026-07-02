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Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

02.07.26 20:43 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.074,21 USD -9,11 USD -0,30%
News
Baumwolle
0,73 USD -0,01 USD -0,97%
News
Bleipreis
1.828,40 USD -11,50 USD -0,63%
News
Dieselpreis Benzin
1,84 EUR 0,08 EUR 4,66%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,15 EUR 0,45 EUR 0,46%
News
Erdgaspreis - TTF
42,57 EUR -0,37 EUR -0,85%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,21 USD 0,01 USD 0,41%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.185,38 USD 61,38 USD 1,49%
News
Haferpreis
2,86 USD 0,14 USD 5,25%
News
Heizölpreis
84,27 USD 0,26 USD 0,31%
News
Holzpreis
623,50 USD 4,00 USD 0,65%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,09 USD -2,67%
News
Kakaopreis
3.720,00 GBP -73,00 GBP -1,92%
News
Kohlepreis
125,35 USD 4,35 USD 3,60%
News
Kupferpreis
13.201,60 USD 31,95 USD 0,24%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD 0,01 USD 0,54%
News
Maispreis
4,25 USD 0,04 USD 0,95%
News
Mastrindpreis
3,61 USD -0,04 USD -0,97%
News
Milchpreis
15,54 USD 0,06 USD 0,39%
News
Naphthapreis (European)
635,67 USD -8,82 USD -1,37%
News
Nickelpreis
16.064,00 USD -141,00 USD -0,87%
News
Ölpreis (Brent)
72,07 USD 0,51 USD 0,71%
News
Ölpreis (WTI)
68,99 USD 0,30 USD 0,44%
News
Orangensaftpreis
1,74 USD -0,01 USD -0,51%
News
Palladiumpreis
1.290,50 USD 18,00 USD 1,41%
News
Palmölpreis
4.442,00 MYR -43,00 MYR -0,96%
News
Platinpreis
1.665,00 USD 45,00 USD 2,78%
News
Rapspreis
505,00 EUR -3,75 EUR -0,74%
News
Reispreis
12,81 USD -0,06 USD -0,47%
News
Silberpreis
62,57 USD 1,54 USD 2,52%
News
Sojabohnenmehlpreis
307,70 USD 1,10 USD 0,36%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,10%
News
Sojabohnenpreis
11,32 USD 0,06 USD 0,49%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,07 EUR 3,70%
News
Weizenpreis
201,25 EUR -2,25 EUR -1,11%
News
Zinkpreis
3.474,65 USD -54,00 USD -1,53%
News
Zinnpreis
51.195,00 USD 69,00 USD 0,13%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,93%
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um 2,32 Prozent auf 4.124,45 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.031,06 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,89 Prozent auf 60,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 59,17 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 1,91 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.623,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.593,00 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 4,13 Prozent auf 1.274,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.223,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,86 Prozent auf 71,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 71,19 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend hinzu. Um 0,07 Prozent auf 68,63 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 68,58 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,97 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 5,25 Prozent auf 2,86 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 2,72 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,24 US-Dollar am Vortag auf 3,16 US-Dollar nach unten (--2,67 Prozent).

Derweil geht es für den Lebendrindpreis südwärts. Der Lebendrindpreis sinkt -1,16 Prozent auf 2,39 US-Dollar, nach 2,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:18 Uhr auf. Es geht 0,83 Prozent auf 4,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,21 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,64 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -0,51 Prozent auf 1,74 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,75 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,49 Prozent auf 11,32 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,26 US-Dollar wert.

Nach 306,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Donnerstagabend um 0,36 Prozent auf 307,70 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,22 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:04 Uhr ab. Es geht -0,93 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,15 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 3,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,94 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,93 US-Dollar).

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,45 Prozent auf 15,55 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 15,48 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,24 Prozent auf 84,01 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 85,06 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 1,55 Prozent auf 121,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 119,25 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis südwärts. Der Reispreis sinkt -0,47 Prozent auf 12,81 US-Dollar, nach 12,87 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Holzpreis um 0,56 Prozent auf 623,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 619,50 US-Dollar wert.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 42,93 Euro am Vortag auf 42,57 Euro nach unten (--0,85 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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