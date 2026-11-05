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Rohstoffkurse im Fokus

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.85 USD 32.34 USD 1.06 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.32 %
News
Bleipreis
1,857.85 USD -3.50 USD -0.19 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.00 EUR -6.00 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.04 EUR -3.38 EUR -3.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.94 USD -0.02 USD -0.64 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,119.94 USD 56.43 USD 1.39 %
News
Haferpreis
3.37 USD 0.01 USD 0.3 %
News
Heizölpreis
113.07 USD 1.85 USD 1.66 %
News
Holzpreis
522.00 USD -3.50 USD -0.67 %
News
Kaffeepreis
2.81 USD 0.01 USD 0.41 %
News
Kakaopreis
3,955.00 GBP -132.00 GBP -3.23 %
News
Kohlepreis
136.50 USD -1.80 USD -1.3 %
News
Kupferpreis
14,199.85 USD 89.50 USD 0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.18 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Mageres Schwein Preis
0.58 USD -0.01 USD -1.79 %
News
Maispreis
4.46 USD 0.01 USD 0.28 %
News
Mastrindpreis
3.32 USD -0.03 USD -0.75 %
News
Milchpreis
17.79 USD -0.06 USD -0.34 %
News
Naphthapreis (European)
828.54 USD -64.10 USD -7.18 %
News
Nickelpreis
15,464.00 USD 270.00 USD 1.78 %
News
Ölpreis (Brent)
97.01 USD 2.39 USD 2.53 %
News
Ölpreis (WTI)
89.58 USD 1.46 USD 1.66 %
News
Orangensaftpreis
1.32 USD -0.04 USD -2.92 %
News
Palladiumpreis
1,044.50 USD 34.50 USD 3.42 %
News
Palmölpreis
4,123.00 MYR -176.00 MYR -4.09 %
News
Platinpreis
1,518.50 USD 20.50 USD 1.37 %
News
Rapspreis
526.25 EUR -12.50 EUR -2.32 %
News
Reispreis
17.63 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
52.60 USD 0.30 USD 0.57 %
News
Sojabohnenmehlpreis
319.90 USD 1.30 USD 0.41 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD -0.01 USD -0.94 %
News
Sojabohnenpreis
11.99 USD 0.05 USD 0.44 %
News
Super Benzin
2.05 EUR -0.01 EUR -0.63 %
News
Weizenpreis
223.00 EUR -2.00 EUR -0.89 %
News
Zinkpreis
3,873.85 USD 5.65 USD 0.15 %
News
Zinnpreis
48,112.50 USD 211.50 USD 0.44 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD 0.22 %
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 1,61 Prozent auf 4.128,88 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.063,51 US-Dollar.

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Nach 52,30 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 0,82 Prozent auf 52,73 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,64 Prozent auf 1.522,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.498,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.042,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.010,00 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,28 Prozent auf 96,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 94,62 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,69 Prozent auf 89,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,12 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 2,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -3,33 Prozent auf 3.951,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.087,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,44 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,82 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 321,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 318,60 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,91 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Nach 2,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag um -0,84 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,66 Prozent auf 113,07 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 111,22 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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