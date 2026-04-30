Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Freitagvormittag
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um -0,95 Prozent auf 4.578,54 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.622,60 US-Dollar.
Daneben sinkt der Silberpreis um -0,76 Prozent auf 73,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 73,76 US-Dollar.
Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,83 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 1.973,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.989,50 US-Dollar lag.
Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -0,29 Prozent auf 1.524,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.528,50 US-Dollar.
Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -2,31 Prozent auf 111,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 114,09 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag hinzu. Um 0,49 Prozent auf 105,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 105,07 US-Dollar.
Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,80 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Haferpreis um -3,50 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,29 US-Dollar.
Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,65 US-Dollar am Vortag auf 4,66 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,24 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,76 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,21 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,77 US-Dollar).
Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -0,72 Prozent auf 108,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 109,37 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
