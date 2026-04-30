Marktbericht zu Rohstoffen

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Freitagvormittag

01.05.26 10:13 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Aluminiumpreis
3.475,52 USD -61,74 USD -1,75%
News
Baumwolle
0,80 USD USD -0,16%
News
Bleipreis
1.937,10 USD -16,30 USD -0,83%
News
Dieselpreis Benzin
2,20 EUR 0,02 EUR 0,78%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR 0,05 EUR 0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
45,69 EUR -0,90 EUR -1,93%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,80 USD 0,04 USD 1,34%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.567,25 USD -55,35 USD -1,20%
News
Haferpreis
3,19 USD -0,10 USD -2,97%
News
Heizölpreis
109,63 USD 0,26 USD 0,24%
News
Holzpreis
571,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,00 USD -0,01 USD -0,47%
News
Kakaopreis
2.570,00 GBP -40,00 GBP -1,53%
News
Kohlepreis
113,00 USD 3,75 USD 3,43%
News
Kupferpreis
13.015,40 USD 23,75 USD 0,18%
News
Lebendrindpreis
2,58 USD 0,02 USD 0,62%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,02 USD -1,74%
News
Maispreis
4,65 USD USD 0,05%
News
Mastrindpreis
3,74 USD 0,01 USD 0,40%
News
Milchpreis
17,22 USD 0,03 USD 0,17%
News
Naphthapreis (European)
936,23 USD 0,09 USD 0,01%
News
Nickelpreis
19.260,00 USD -4,00 USD -0,02%
News
Ölpreis (Brent)
111,65 USD -2,44 USD -2,14%
News
Ölpreis (WTI)
105,98 USD 0,91 USD 0,87%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD 0,10 USD 6,29%
News
Palladiumpreis
1.514,00 USD -14,50 USD -0,95%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 4,00 MYR 0,09%
News
Platinpreis
1.964,00 USD -25,50 USD -1,28%
News
Rapspreis
526,75 EUR -69,75 EUR -11,69%
News
Reispreis
10,75 USD -0,05 USD -0,46%
News
Silberpreis
73,06 USD -0,70 USD -0,95%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,00 USD 1,70 USD 0,53%
News
Sojabohnenölpreis
0,77 USD USD 0,42%
News
Sojabohnenpreis
11,86 USD 0,04 USD 0,30%
News
Super Benzin
2,11 EUR 0,02 EUR 0,96%
News
Weizenpreis
191,00 EUR -3,25 EUR -1,67%
News
Zinkpreis
3.362,00 USD 31,35 USD 0,94%
News
Zinnpreis
49.548,50 USD -200,50 USD -0,40%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,69%
News

Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um -0,95 Prozent auf 4.578,54 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.622,60 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -0,76 Prozent auf 73,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 73,76 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -0,83 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 10:10 Uhr auf 1.973,00 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.989,50 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -0,29 Prozent auf 1.524,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.528,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -2,31 Prozent auf 111,46 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 114,09 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag hinzu. Um 0,49 Prozent auf 105,59 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 105,07 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,80 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Haferpreis um -3,50 Prozent auf 3,17 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,29 US-Dollar.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,65 US-Dollar am Vortag auf 4,66 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,24 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,76 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,21 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,15 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,77 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -0,72 Prozent auf 108,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 109,37 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

