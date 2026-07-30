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Fokus Rohstoffpreise

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,236.10 USD 17.39 USD 0.54 %
News
Baumwolle
0.82 USD 0.01 USD 0.88 %
News
Bleipreis
1,845.85 USD 18.00 USD 0.98 %
News
Dieselpreis Benzin
2.18 EUR -0.03 EUR -1.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
106.90 EUR -1.60 EUR -1.47 %
News
Erdgaspreis - TTF
52.78 EUR -2.22 EUR -4.04 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.67 USD -0.01 USD -0.41 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,246.43 USD 168.76 USD 4.14 %
News
Haferpreis
3.16 USD 0.04 USD 1.12 %
News
Heizölpreis
99.86 USD 0.26 USD 0.27 %
News
Holzpreis
579.50 USD -7.00 USD -1.19 %
News
Kaffeepreis
3.27 USD 0.03 USD 0.86 %
News
Kakaopreis
4,345.00 GBP -16.00 GBP -0.37 %
News
Kohlepreis
116.50 USD -1.40 USD -1.19 %
News
Kupferpreis
14,190.00 USD 245.15 USD 1.76 %
News
Lebendrindpreis
2.34 USD 0.02 USD 0.93 %
News
Mageres Schwein Preis
0.97 USD -0.01 USD -1.2 %
News
Maispreis
4.38 USD -0.05 USD -1.07 %
News
Mastrindpreis
3.54 USD 0.03 USD 0.8 %
News
Milchpreis
16.64 USD 1.01 USD 6.46 %
News
Naphthapreis (European)
683.23 USD -49.32 USD -6.73 %
News
Nickelpreis
17,124.00 USD 349.00 USD 2.08 %
News
Ölpreis (Brent)
79.25 USD -0.11 USD -0.14 %
News
Ölpreis (WTI)
75.06 USD -0.71 USD -0.94 %
News
Orangensaftpreis
1.58 USD -0.02 USD -1.25 %
News
Palladiumpreis
1,371.50 USD 12.50 USD 0.92 %
News
Palmölpreis
4,500.00 MYR -60.00 MYR -1.32 %
News
Platinpreis
1,742.50 USD -8.50 USD -0.49 %
News
Rapspreis
518.75 EUR -5.75 EUR -1.1 %
News
Reispreis
14.09 USD 0.12 USD 0.86 %
News
Silberpreis
62.04 USD 2.50 USD 4.2 %
News
Sojabohnenmehlpreis
309.30 USD -1.30 USD -0.42 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD -0.63 %
News
Sojabohnenpreis
11.52 USD -0.04 USD -0.3 %
News
Super Benzin
2.11 EUR -0.02 EUR -0.99 %
News
Weizenpreis
221.25 EUR -6.50 EUR -2.85 %
News
Zinkpreis
3,728.85 USD -21.50 USD -0.57 %
News
Zinnpreis
55,688.50 USD 512.50 USD 0.93 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 0.73 %
News

Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 4,35 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.255,08 US-Dollar, nach 4.077,67 US-Dollar am Vortag.

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In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 4,43 Prozent auf 62,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,54 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:39 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 1.748,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.751,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.359,00 US-Dollar) geht es um 1,10 Prozent auf 1.374,00 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf. Es geht 0,18 Prozent auf 79,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 79,36 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,66 Prozent auf 75,27 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 75,77 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr auf. Es geht 1,12 Prozent auf 3,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,13 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,24 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,93 Prozent auf 2,34 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,32 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,42 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,80 Prozent auf 3,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,51 US-Dollar.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,60 US-Dollar am Vortag auf 1,58 US-Dollar nach unten (--1,25 Prozent).

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,30 Prozent auf 11,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,55 US-Dollar.

Nach 310,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um -0,42 Prozent auf 309,30 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,63 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,15 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -1,20 Prozent auf 0,97 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:17 Uhr zieht der Milchpreis um 7,10 Prozent auf 16,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 15,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 99,59 US-Dollar am Vortag auf 100,39 US-Dollar nach oben (+0,80Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,97 US-Dollar) geht es um 0,86 Prozent auf 14,09 US-Dollar nach oben.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -1,53 Prozent auf 577,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 586,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -4,04 Prozent auf 52,78 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 55,00 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com