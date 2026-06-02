Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag

Aktuelle Rohstoffpreise

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,75 Prozent auf 4.454,98 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.488,46 US-Dollar.

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Indessen reduziert sich der Silberpreis um -1,33 Prozent auf 74,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 75,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,93 Prozent auf 1.922,50 US-Dollar, nach 1.940,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.371,50 US-Dollar am Vortag auf 1.359,50 US-Dollar nach unten (--0,87 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,14 Prozent auf 97,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 95,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 2,10 Prozent auf 95,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,76 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,61 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Haferpreis bei 3,35 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,41 US-Dollar) geht es um -0,34 Prozent auf 4,39 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 11,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,65 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,52 Prozent auf 324,50 US-Dollar, nach 326,20 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach oben (+1,22Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,17 US-Dollar).

Zudem gibt der Milchpreis am Mittwochvormittag nach. Um -4,49 Prozent auf 16,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 100,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (97,74 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,70 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,51 Prozent auf 137,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net