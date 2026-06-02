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Aktuelle Rohstoffpreise

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag

03.06.26 10:13 Uhr
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.750,25 USD 42,77 USD 1,15%
News
Baumwolle
0,77 USD USD -0,60%
News
Bleipreis
2.024,15 USD 16,25 USD 0,81%
News
Dieselpreis Benzin
1,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,60 EUR -0,40 EUR -0,40%
News
Erdgaspreis - TTF
47,19 EUR -1,46 EUR -3,00%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,22 USD 0,05 USD 1,58%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.456,51 USD -31,95 USD -0,71%
News
Haferpreis
3,34 USD -0,01 USD -0,22%
News
Heizölpreis
101,18 USD 3,43 USD 3,51%
News
Holzpreis
588,50 USD 1,00 USD 0,17%
News
Kaffeepreis
2,58 USD -0,01 USD -0,31%
News
Kakaopreis
3.130,00 GBP 150,00 GBP 5,03%
News
Kohlepreis
141,00 USD 3,10 USD 2,25%
News
Kupferpreis
13.965,90 USD 147,25 USD 1,07%
News
Lebendrindpreis
2,48 USD -0,01 USD -0,53%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,71%
News
Maispreis
4,39 USD -0,02 USD -0,34%
News
Mastrindpreis
3,48 USD -0,03 USD -0,89%
News
Milchpreis
16,15 USD -0,76 USD -4,49%
News
Naphthapreis (European)
758,08 USD -1,88 USD -0,25%
News
Nickelpreis
19.166,50 USD 130,00 USD 0,68%
News
Ölpreis (Brent)
98,53 USD 2,59 USD 2,70%
News
Ölpreis (WTI)
96,15 USD 2,39 USD 2,55%
News
Orangensaftpreis
1,60 USD 0,10 USD 6,67%
News
Palladiumpreis
1.359,50 USD -12,00 USD -0,87%
News
Palmölpreis
4.480,00 MYR 19,00 MYR 0,43%
News
Platinpreis
1.924,50 USD -16,00 USD -0,82%
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,50 EUR -0,28%
News
Reispreis
12,70 USD 0,04 USD 0,28%
News
Silberpreis
74,32 USD -0,82 USD -1,09%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,80 USD -1,40 USD -0,43%
News
Sojabohnenölpreis
0,80 USD 0,01 USD 1,43%
News
Sojabohnenpreis
11,70 USD 0,04 USD 0,36%
News
Super Benzin
1,90 EUR -0,01 EUR -0,31%
News
Weizenpreis
204,50 EUR -1,75 EUR -0,85%
News
Zinkpreis
3.611,15 USD 56,25 USD 1,58%
News
Zinnpreis
57.474,00 USD 1.075,50 USD 1,91%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,74%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 10:10 Uhr -0,75 Prozent auf 4.454,98 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.488,46 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -1,33 Prozent auf 74,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 75,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,93 Prozent auf 1.922,50 US-Dollar, nach 1.940,50 US-Dollar am Vortag.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.371,50 US-Dollar am Vortag auf 1.359,50 US-Dollar nach unten (--0,87 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,14 Prozent auf 97,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 95,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 2,10 Prozent auf 95,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,76 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,61 Prozent auf 0,77 US-Dollar, nach 0,77 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Haferpreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Haferpreis bei 3,35 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 3,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,41 US-Dollar) geht es um -0,34 Prozent auf 4,39 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 11,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,65 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,52 Prozent auf 324,50 US-Dollar, nach 326,20 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,78 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach oben (+1,22Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,97 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,14 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,17 US-Dollar).

Zudem gibt der Milchpreis am Mittwochvormittag nach. Um -4,49 Prozent auf 16,15 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 100,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (97,74 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,70 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -0,51 Prozent auf 137,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

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